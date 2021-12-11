https://tr.sputniknews.com/20211211/israilden-abdye-irana-yaptirimlar-kaldirilmasin-cagrisi-1051664391.html

İsrail'den ABD'ye 'İran'a yaptırımlar kaldırılmasın' çağrısı

İsrail'den ABD'ye 'İran'a yaptırımlar kaldırılmasın' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinde İran'ın nükleer programına ilişkin 'müzakerelere geri dönülse bile... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T03:51+0300

2021-12-11T03:51+0300

2021-12-11T03:51+0300

dünya

israil

iran

antony blinken

yaptırım

telefon görüşmesi

yair lapid

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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, 'İran'ın nükleer eşiğe erişmemesi, Lapid'in yakın zamandaki Kahire ziyareti, barış çemberinin genişletilmesi' konuları ele alındı.İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in görüşmede Blinken'a "İran ile müzakerelere dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmamalı. İran'ın alacağı paralar bizim kapımıza terör ve füze olarak dayanacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211206/israil-basbakani-bennett-iran-ihlallerinin-bedelini-odemeli-iranin-amaci-yaptirimlari-kaldirmak-1051471515.html

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israil, iran, antony blinken, yaptırım, telefon görüşmesi, yair lapid