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Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: İktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum
Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: İktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak, "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T17:14+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum. Biraz uzun ama önemli. Milletimizi şahit olmaya davet ediyorum" notunu düştü.CHP Genel Merkezi’nden konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Uçmak istiyorsak, kanatlarımıza ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli bu bagajları atmalı. Türkiye'de insanlar özgür ve haklar bakımında eşit doğmalı, ömürlerinin sonuna kadar öyle yaşamalı. Mirasım bu olmalı benim, Türkiye'ye bırakmak istediğim miras tam da budur" diye devam eden CHP lideri, iktidarının ilk 6 ayda bu özgürlük alanında atacağı adımları şu şekilde sıraladı:
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Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: İktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum

17:14 11.12.2021 (güncellendi: 17:46 11.12.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da "Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor" programına katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak, "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum. Biraz uzun ama önemli. Milletimizi şahit olmaya davet ediyorum" notunu düştü.
CHP Genel Merkezi’nden konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
İktidarlar bu ülkede birbirlerinin özgürlüklerini kısıtladı, birbirlerini ezdi, hep beraber el ele yaptık bu hataları. Oysa insan özgürlükleri basittir ve kolay anlaşılı konulardır, biz anlamak istemedik, zannedersem artık anlıyorum. Türkiye farklılıkları ve özgürlüklerinden korkan değil, bunları kutlayan bir ülke haline gelmelidir."
"Uçmak istiyorsak, kanatlarımıza ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli bu bagajları atmalı. Türkiye'de insanlar özgür ve haklar bakımında eşit doğmalı, ömürlerinin sonuna kadar öyle yaşamalı. Mirasım bu olmalı benim, Türkiye'ye bırakmak istediğim miras tam da budur" diye devam eden CHP lideri, iktidarının ilk 6 ayda bu özgürlük alanında atacağı adımları şu şekilde sıraladı:
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu adıyla yeniden yapılandırılacak. Toplumsal ayrımcılık, ötekileştirme, kötü muamele başta olmak üzere, tüm insan hakkı ihlalleri ile mücadele edecek. Tüm kurum ve kuruluşların uygulamaları, insan hakları çerçevesinde denetlenecek. Kurum, herkes için eşit hak ve fırsatları teşvik edecek, gerektiğinde yaptırım uygulayacak. Bu kuruma tahsis edeceğim bina için gözüme saray hükumetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığı'nın binasını kestirdim. Aramızda kalsın. İktidarımızda devlet hiçbir siyasi partinin propagandasına alet olamayacağı için, o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak.
Devlet adaletle yönetilecek, hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. Bu çerçevede fikir ve ifade özgürlüğü, inanç, yaşam tarzı özgürlüğü vb. tüm özgürlükler herkes için güvence altına alınacak. İfade özgürlüğü, kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın, bilgi ve fikir alma özgürlüğünü de kapsayacak, ifade hakkı özgürlüğü ihlal edilen herkes, ihlali yapılanların kimliğine ve sıfatına bakılmaksızın yargıya başvurma hakkına sahip olacak. İfade özgürlüğünü kullanmış ve bu yüzden yargılanan herkesin yargılanması durdurlacak. İfade ve fikir özgürlüğünden ceza alanların kayıpları tazmin ve telafi edilecek. Barış akademisyenleri, AYM'nin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız iş başı yapacak. AYM ve AHİM kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek. Karar, tahliyeyi gerekiyorsa tahliye gerçekleşecek; yeniden yargılamayı gerektiriyorsa yeniden yargılama süreci başlatılacak.
Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. Geçmişte devletin bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımın mağduriyetleri aralarında tazminat seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Yani devlet vatandaşı ile helalleşecek, açık yaralar kapatılacak. Herkesin hayatını eşit haklarla ve özgürce yaşacağı bir Türkiye olacak.
Sorulamayacak sorular kanunu çıkartılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Kamu ve özel sektör işe alımında her türlü ayrımcılığın önüne geçilecek. İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar, bu kanunda net şekilde tanımlanacak. Soranlar, kanuna aykırı hareket ettikleri gerekçesi ile cezalandırılacak. Basit bir örnek vereyim; kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak.
Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Vatandaşın devleti denetleme özgürlüğü ortaya konulacak. Devlet sırrı kavramı, evrensel kriterlere engel olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Bağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyuna da resmi kayıtlarına erişim hakkı verilecek.
Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler, herhangi bir vatandaşı; kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üzerinden yürümeye çalışacaklar. Varsın yürüsünler, aynen öyle yapacağız. Adil bir devlet, evlatlarını ayırmaz.
Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağz. Geçmişin yaralarını kapatmayı vallahi de billahi de başaracağız. Çocuklarınız sizin yaşadıklarınızı yaşamayacak bu ülkede. Allah hepimize böyle güzel bir Türkiye nasip etsin."
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