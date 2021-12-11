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Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de
12:11 11.12.2021 (güncellendi: 12:13 11.12.2021)
© Sputnik / Osman Nuri CeritKırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kırım’dan büyük bir heyet, Kırım Tatarlar derneklerinin insani ilişkileriyle ilgili bir toplantı için Türkiye’ye geldi.
Kırım lideri Sergey Aksenov’un uluslararası ilişkiler danışmanı Ervin Musayev, Sputnik haber ajansına açıklamasında, kendisinin de yer aldığı büyük bir heyetin Kırım Tatar dernek ve kuruluşlarının kültürel bir toplantısı için Türkiye’ye geldiklerini söyledi.
Musayev, “Heyetimizde 40 kişi yer alıyor; içlerinde toplum ve kültür derneklerinin temsilcileri, bilim insanları ve gazeteciler bulunuyor” dedi.
Musayev, bugün gerçekleşecek toplantının içeriğine ilişkin, “Forumda Kırım Tatar kültürünün anlatımı yapılacak, sonrasındaysa Kırım ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilim alanında ilişkilerin geliştirilmesi adına neler yapılabileceğinin tartışılacağı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek” ifadelerini kullandı.
💬#Захарова: 10-12 декабря в Анкаре пройдет Форум «Культурно-гуманитарные связи крымско-татарских организаций Крыма с соотечественниками в Турции».— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 9, 2021
☝️Уверены, это мероприятие станет убедительным аргументом против мифа о якобы имеющих место «массовых притеснениях» крымских татар. pic.twitter.com/Ts5wQqzhuq
Daha önce, Ankara’da düzenlenecek bu toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bir açıklama yapmıştı. Zaharova, Kırım’daki Kırım Tatarlarının Türkiye’deki yurttaşları ile insani ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilecek toplantı için, “Eminim ki bu toplantı, Kırım Tatarlarının kitlesel olarak baskılandığı şeklindeki mit karşısında ikna edici bir argüman olma özelliği taşıyacaktır” demişti.
Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’dehttps://t.co/u4sSmw79IR pic.twitter.com/hExBjRHgbv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 11, 2021
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.
Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.