Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/kirimdan-bir-heyet-kirim-tatar-derneklerinin-toplantisi-icin-turkiyede-1051666641.html
Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de
Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de
Kırım’dan büyük bir heyet, Kırım Tatarlar derneklerinin insani ilişkileriyle ilgili bir toplantı için Türkiye’ye geldi. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T12:11+0300
2021-12-11T12:13+0300
türkiye
kırım tatarları
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051667199_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_38e93d71f1a6cd09e0ed7c650bffc601.jpg
Kırım lideri Sergey Aksenov’un uluslararası ilişkiler danışmanı Ervin Musayev, Sputnik haber ajansına açıklamasında, kendisinin de yer aldığı büyük bir heyetin Kırım Tatar dernek ve kuruluşlarının kültürel bir toplantısı için Türkiye’ye geldiklerini söyledi.Musayev, “Heyetimizde 40 kişi yer alıyor; içlerinde toplum ve kültür derneklerinin temsilcileri, bilim insanları ve gazeteciler bulunuyor” dedi.Musayev, bugün gerçekleşecek toplantının içeriğine ilişkin, “Forumda Kırım Tatar kültürünün anlatımı yapılacak, sonrasındaysa Kırım ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilim alanında ilişkilerin geliştirilmesi adına neler yapılabileceğinin tartışılacağı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek” ifadelerini kullandı.Daha önce, Ankara’da düzenlenecek bu toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bir açıklama yapmıştı. Zaharova, Kırım’daki Kırım Tatarlarının Türkiye’deki yurttaşları ile insani ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilecek toplantı için, “Eminim ki bu toplantı, Kırım Tatarlarının kitlesel olarak baskılandığı şeklindeki mit karşısında ikna edici bir argüman olma özelliği taşıyacaktır” demişti.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051667199_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_04a97f19b04d5cd6f4139ad3c78f7310.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırım tatarları, kırım

Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de

12:11 11.12.2021 (güncellendi: 12:13 11.12.2021)
© Sputnik / Osman Nuri CeritKırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de
Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
Kırım’dan büyük bir heyet, Kırım Tatarlar derneklerinin insani ilişkileriyle ilgili bir toplantı için Türkiye’ye geldi.
Kırım lideri Sergey Aksenov’un uluslararası ilişkiler danışmanı Ervin Musayev, Sputnik haber ajansına açıklamasında, kendisinin de yer aldığı büyük bir heyetin Kırım Tatar dernek ve kuruluşlarının kültürel bir toplantısı için Türkiye’ye geldiklerini söyledi.
Musayev, “Heyetimizde 40 kişi yer alıyor; içlerinde toplum ve kültür derneklerinin temsilcileri, bilim insanları ve gazeteciler bulunuyor” dedi.
Musayev, bugün gerçekleşecek toplantının içeriğine ilişkin, “Forumda Kırım Tatar kültürünün anlatımı yapılacak, sonrasındaysa Kırım ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilim alanında ilişkilerin geliştirilmesi adına neler yapılabileceğinin tartışılacağı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Ankara’da düzenlenecek bu toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bir açıklama yapmıştı. Zaharova, Kırım’daki Kırım Tatarlarının Türkiye’deki yurttaşları ile insani ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilecek toplantı için, “Eminim ki bu toplantı, Kırım Tatarlarının kitlesel olarak baskılandığı şeklindeki mit karşısında ikna edici bir argüman olma özelliği taşıyacaktır” demişti.
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.
Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:21Altun: Nasıl ki dünya 5'ten büyükse, siber dünyamız da üç-beş sosyal medya baronundan daha büyük
12:16Sarai Sierra davasında Ziya Tasalı'ya yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi
12:11Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de
11:51Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit
11:20Tacize uğradığını duyurup konuyu yargıya taşımıştı: Kargocu da Gonca Vuslateri'den şikayetçi oldu
11:17AK Partili Yazıcı: 'Daraltılmış bölge' düzenlemesinden vazgeçildi
11:12TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
10:40Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı
10:19Kızıl geyik avı ihalesinde ikinci kez durdurma kararı
10:07Toyota, parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak
09:58AK Parti teklifi hazırladı: Stokçuluğa 2 milyon TL ceza
09:545 yeni turistik ekspres geliyor
09:40Adalet Bakanı Gül: Israrlı taciz ve takip ayrı suç olarak düzenlenecek
09:20ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake yemin etti
09:17Atama kararları Resmi Gazete’de
05:33Fatih’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
05:10İngiliz ekonomisinin ekim büyümesi beklentinin altında kaldı
04:18İran medyası: Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile olumlu görüşmeler yapıldı
03:51İsrail'den ABD'ye 'İran'a yaptırımlar kaldırılmasın' çağrısı
03:25Biden'dan enflasyon yorumu: 'Yoldaki gerçek tümsek'