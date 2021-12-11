https://tr.sputniknews.com/20211211/kirimdan-bir-heyet-kirim-tatar-derneklerinin-toplantisi-icin-turkiyede-1051666641.html

Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de

Kırım’dan bir heyet, Kırım Tatar derneklerinin toplantısı için Türkiye’de

Kırım’dan büyük bir heyet, Kırım Tatarlar derneklerinin insani ilişkileriyle ilgili bir toplantı için Türkiye’ye geldi. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kırım tatarları

kırım

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Kırım lideri Sergey Aksenov’un uluslararası ilişkiler danışmanı Ervin Musayev, Sputnik haber ajansına açıklamasında, kendisinin de yer aldığı büyük bir heyetin Kırım Tatar dernek ve kuruluşlarının kültürel bir toplantısı için Türkiye’ye geldiklerini söyledi.Musayev, “Heyetimizde 40 kişi yer alıyor; içlerinde toplum ve kültür derneklerinin temsilcileri, bilim insanları ve gazeteciler bulunuyor” dedi.Musayev, bugün gerçekleşecek toplantının içeriğine ilişkin, “Forumda Kırım Tatar kültürünün anlatımı yapılacak, sonrasındaysa Kırım ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilim alanında ilişkilerin geliştirilmesi adına neler yapılabileceğinin tartışılacağı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek” ifadelerini kullandı.Daha önce, Ankara’da düzenlenecek bu toplantıya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bir açıklama yapmıştı. Zaharova, Kırım’daki Kırım Tatarlarının Türkiye’deki yurttaşları ile insani ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilecek toplantı için, “Eminim ki bu toplantı, Kırım Tatarlarının kitlesel olarak baskılandığı şeklindeki mit karşısında ikna edici bir argüman olma özelliği taşıyacaktır” demişti.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Türkiye ise Kırım’ın mevcut statüsünü tanımasa da Rusya’ya karşı uygulanan bu kolektif yaptırımlara katılmadı.

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kırım tatarları, kırım