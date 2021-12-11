Metiner, ablasının vefatını canlı yayında öğrendi

CNN Türk'te tartışma programında canlı yayına katılan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaşmasının ardından söz alarak, "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" dedi.Metiner daha sonra izin isteyerek yayından ayrıldı. Programda yer alan diğer konuklar da Metiner'e başsağlığı diledi.Mehmet Metiner, ablasının vefat haberini Twitter hesabından, "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" ve "Ablam Asiye Yılmaz’ı bugün öğle vakti İstanbul Esenyurt’ta Hz. Ömer camiinde (İnönü Mahallesi) kılınacak namazdan sonra Gül Vadi mezarlığında defnedeceğiz. Cümle dostlarımızdan dua bekliyoruz" mesajları ile duyurdu.
CNN Türk'teki bir programa konuk olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı.
CNN Türk'te tartışma programında canlı yayına katılan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaşmasının ardından söz alarak, "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" dedi.
Metiner daha sonra izin isteyerek yayından ayrıldı. Programda yer alan diğer konuklar da Metiner'e başsağlığı diledi.
Mehmet Metiner, ablasının vefat haberini Twitter hesabından, "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" ve "Ablam Asiye Yılmaz’ı bugün öğle vakti İstanbul Esenyurt’ta Hz. Ömer camiinde (İnönü Mahallesi) kılınacak namazdan sonra Gül Vadi mezarlığında defnedeceğiz. Cümle dostlarımızdan dua bekliyoruz" mesajları ile duyurdu.