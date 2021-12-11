https://tr.sputniknews.com/20211211/muglada-bir-ahirda-255-litre-kacak-icki-ele-gecirildi-1051672015.html

Muğla'da bir ahırda 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Muğla'da bir ahırda 255 litre kaçak içki ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yeni yıl öncesi Muğla genelinde kaçak içkiye yönelik yapılan operasyonda 255 litre el yapımı içki ele... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T17:00+0300

2021-12-11T17:00+0300

2021-12-11T17:00+0300

yaşam

muğla

operasyon

kaçak içki

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Köyü'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma güçleri evli ve iki çocuk babası 56 yaşındaki M.G.’nin evine baskın düzenledi.Ürettiği el yapımı şarap ve rakıları sattığı belirlenen M.G.’nin ikametgah ve ahırında yapılan aramalarda 180 litre el yapımı şarap ve 75 litre el yapımı rakı, anason ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.M.G. jandarma tarafından gözaltına alınarak Yatağan İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. M.G.’nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Muğla ili ve ilçelerinde yılbaşı öncesi jandarmanın kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.

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muğla, operasyon, kaçak içki