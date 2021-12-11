https://tr.sputniknews.com/20211211/rusya-libyayla-diplomatik-misyonlarin-yeniden-acilisini-gorusuyor-1051663533.html

Rusya, Libya'yla diplomatik misyonların yeniden açılışını görüşüyor

Rusya, Libya'yla diplomatik misyonların yeniden açılışını görüşüyor

Rusya'nın eski Libya Büyükelçisi İvan Molotkov başkanlığındaki heyet, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Trablus ve Bingazi’deki Rus diplomatik misyonların... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T02:42+0300

2021-12-11T02:42+0300

2021-12-11T02:42+0300

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libya

diplomatik misyon

necla el-menguş

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Molotkov liderliğindeki Rus heyetin bugün Libya ziyareti kapsamında bu ülkenin Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile bir araya geldiği aktarıldı.Açıklamada, "Görüşme sırasında, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler öncesinde Libya’daki durumla ilgili görüş alışverişi gerçekleşti. Ayrıca, Rusya’nın Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu’nun yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili çalışmalar dahil Rusya ve Libya arasında karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliği alanları değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

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rusya, libya, diplomatik misyon, necla el-menguş