https://tr.sputniknews.com/20211212/ak-parti-ve-mhp-tipin-canli-yayinina-tepki-gosterdi-korsan-yayin-yapiliyor-1051678854.html
AK Parti ve MHP, TİP’in canlı yayınına tepki gösterdi: 'Korsan yayın yapılıyor'
AK Parti ve MHP, TİP’in canlı yayınına tepki gösterdi: 'Korsan yayın yapılıyor'
TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık’a MHP... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T00:02+0300
2021-12-12T00:02+0300
2021-12-12T00:05+0300
politika
ak parti
mhp
tbmm genel kurulu
türkiye işçi partisi (tip)
bütçe
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Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye İşçi Partisi’nin, İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, Genel Kurul salonundan, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.Türkiye İşçi Partisi’nin sosyal medya “Sarayın yalanlarını değil gerçekleri konuşuyoruz” başlığıyla açılan yayında, farklı siyasi partilerden milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.Gazeteduvar'ın haberine göre Bu kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan gibi isimler canlı yayında anlık değerlendirmeler yaptı.TİP’in sosyal medya hesaplarından yayınlanan canlı yayınlara AK Parti ve MHP tepki gösterdi.AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, “Korsan yayın yapılıyor. Vekilliği bırakıp muhabirliğe başlamışlar” derken, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, “İçeriden yayın yapılıyor” diye konuştu.Genel Kurul’da grubu adına söz alan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bütçe görüşmelerinin televizyon tarafından canlı yayınlandığını ifade ederek, “Fakat Genel Kurulda bazı milletvekilleri tarafından yayın yapılmasının, ayrıca cep telefonuyla yayın yapılmasının ötesinde, milletvekilleriyle röportajlar da yapılmak suretiyle Genel Kuruldaki görüşme insicamı bozulmaktadır” dedi.Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise milletvekillerinden daha hassas olunmasını istedi.
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ak parti, mhp, tbmm genel kurulu, türkiye işçi partisi (tip), bütçe
AK Parti ve MHP, TİP’in canlı yayınına tepki gösterdi: 'Korsan yayın yapılıyor'
00:02 12.12.2021 (güncellendi: 00:05 12.12.2021)
TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan TİP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık’a MHP ve AK Parti tepki gösterdi.
Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye İşçi Partisi’nin, İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Ahmet Şık, Genel Kurul salonundan, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Türkiye İşçi Partisi’nin sosyal medya “Sarayın yalanlarını değil gerçekleri konuşuyoruz” başlığıyla açılan yayında, farklı siyasi partilerden milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteduvar'ın haberine göre
Bu kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan gibi isimler canlı yayında anlık değerlendirmeler yaptı.
TİP’in sosyal medya hesaplarından yayınlanan canlı yayınlara AK Parti ve MHP tepki gösterdi.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, “Korsan yayın yapılıyor. Vekilliği bırakıp muhabirliğe başlamışlar” derken, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, “İçeriden yayın yapılıyor” diye konuştu.
Genel Kurul’da grubu adına söz alan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bütçe görüşmelerinin televizyon tarafından canlı yayınlandığını ifade ederek, “Fakat Genel Kurulda bazı milletvekilleri tarafından yayın yapılmasının, ayrıca cep telefonuyla yayın yapılmasının ötesinde, milletvekilleriyle röportajlar da yapılmak suretiyle Genel Kuruldaki görüşme insicamı bozulmaktadır” dedi.
Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise milletvekillerinden daha hassas olunmasını istedi.