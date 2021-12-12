https://tr.sputniknews.com/20211212/antalyada-100-metre-arayla-iki-kaza-1051683266.html

Antalya'da 100 metre arayla iki kaza

Antalya'da 100 metre arayla iki kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşakta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kız kardeş yaralandı. Trafik ekipleri kaza... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T05:35+0300

2021-12-12T05:35+0300

2021-12-12T05:36+0300

türkiye

kaza

bariyer

çarpma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051683241_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_9ca466f07101012503eb3bc667992df3.jpg

Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sultan Kidik'in kullandığı otomobil Manavgat Çevre yolunda Sorgun otogar köprülü kavşağı girişinde kontrolden çıkıp bariyer çarptı .Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sultan Kidik ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kız kardeşi Ülkü Kidik yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, 100 metre geride yeni bir kaza meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Durgut'un kullandığı otomobil kaza nedeniyle önünde giden araçlara çarpmamak için frene basınca yoldan çıkıp yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Yaralanan Mustafa Durgut 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaza, bariyer, çarpma