Antalya'da 100 metre arayla iki kaza

Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sultan Kidik'in kullandığı otomobil Manavgat Çevre yolunda Sorgun otogar köprülü kavşağı girişinde kontrolden çıkıp bariyer çarptı .Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sultan Kidik ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kız kardeşi Ülkü Kidik yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, 100 metre geride yeni bir kaza meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Durgut'un kullandığı otomobil kaza nedeniyle önünde giden araçlara çarpmamak için frene basınca yoldan çıkıp yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Yaralanan Mustafa Durgut 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşakta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kız kardeş yaralandı. Trafik ekipleri kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, 100 metre geride yeni bir kaza meydana geldi.
Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Sultan Kidik'in kullandığı otomobil Manavgat Çevre yolunda Sorgun otogar köprülü kavşağı girişinde kontrolden çıkıp bariyer çarptı .Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sultan Kidik ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kız kardeşi Ülkü Kidik yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik ekipleri kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, 100 metre geride yeni bir kaza meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Durgut'un kullandığı otomobil kaza nedeniyle önünde giden araçlara çarpmamak için frene basınca yoldan çıkıp yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Yaralanan Mustafa Durgut 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.