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Ayhan Bilgen HDP’den ayrılıyor
Ayhan Bilgen HDP’den ayrılıyor
HDP’li Ayhan Bilgen yarın partisinden istifa edeceğini duyurdu. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
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Ayhan Bilgen’in Habertürk’te sarf ettiği sözler şöyle:
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hdp, ayhan bilgen

Ayhan Bilgen HDP’den ayrılıyor

23:25 12.12.2021
© AAHDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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HDP’li Ayhan Bilgen yarın partisinden istifa edeceğini duyurdu.
Ayhan Bilgen’in Habertürk’te sarf ettiği sözler şöyle:
"HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran’a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı."
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