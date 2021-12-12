Ayhan Bilgen HDP’den ayrılıyor

"HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran’a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı."