Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211212/berfin-ozek-yuzune-kezzap-doken-sevgilisi-ozan-celtik-ile-evlendi-1051697316.html
Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi
Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi
Kadına yönelik şiddetin sembollerinden olan, Türkiye’nin konuştuğu 19 yaşındaki Berfin Özek yüzüne kezzap döken sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlendi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T18:26+0300
2021-12-12T18:26+0300
türkiye
evlilik
berfin özek
kezzap
casim ozan çeltik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051697291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3ccf8f14672383f57f8c1470ca77ec0.png
Hatay’ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.Kız arkadaşının yüzünü tanınmaz hale getiren bir gözünü kaybetmesine neden olan Casim Ozan Çeltik olayın ardından tutuklandı. Yargılama sürecinde Berfin Özek erkek arkadaşını affettiğini açıkladı ve şikayetinden vazgeçti.Cezaevinden çıktı dünya evine girdiCasim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar Verdi. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek’in evlilik kararı sosyal medyada da gündem oldu.
https://tr.sputniknews.com/20201010/yuzunu-asitle-yakan-eski-erkek-arkadasini-affeden-berfin-ozek-bu-karardan-cok-pismanlik-duydum-1043004306.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051697291_109:0:1069:720_1920x0_80_0_0_38f6a013950c3c3c8419787d17dd5dfe.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
evlilik, berfin özek, kezzap, casim ozan çeltik

Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

18:26 12.12.2021
© DHAKadına yönelik şiddetin sembollerinden olan, Türkiye’nin konuştuğu 19 yaşındaki Berfin Özek yüzüne kezzap döken sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlendi.
Kadına yönelik şiddetin sembollerinden olan, Türkiye’nin konuştuğu 19 yaşındaki Berfin Özek yüzüne kezzap döken sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© DHA
Abone ol
Kadına yönelik şiddetin sembollerinden olan, Türkiye’nin konuştuğu 19 yaşındaki Berfin Özek yüzüne kezzap döken sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlendi.
Hatay’ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.
Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.
Kız arkadaşının yüzünü tanınmaz hale getiren bir gözünü kaybetmesine neden olan Casim Ozan Çeltik olayın ardından tutuklandı. Yargılama sürecinde Berfin Özek erkek arkadaşını affettiğini açıkladı ve şikayetinden vazgeçti.
Cezaevinden çıktı dünya evine girdi
Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar Verdi. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek’in evlilik kararı sosyal medyada da gündem oldu.
Berfin Özek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2020
DÜNYA
Yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşını affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
10 Ekim 2020, 09:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:37Dr. Özen: Halı saha maçı öncesi kardiyoloğa görünün
18:35TDP lideri Sarıgül: İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız
18:26Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi
18:18Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi
18:13CHP'li Şahin: Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var
18:05Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı
18:04İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp
17:59İran, 'milli kripto parasını' piyasaya sürüyor
17:56Kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtaran itfaiye eri: Bizim için her can önemli
17:42Sahiplendiği kediyi darbeden kişiye idari para cezası verildi
17:38Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu
17:36Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi
17:01Kripto para platformu Bitrota mağdurları anlattı: Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler
16:42Deve ve eşek ile PCR protestosu: 'Madem otobüse binemiyoruz, herkes deve sahibi olsun'
16:40Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu
16:34CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanı'nın bir düşmanı var
16:21Putin: Sovyetler Birliği'nin dağılması benim için bir trajediydi
16:10Maç öncesi futbolcular ve hakemler sahada kitap okudu
16:07Yargıtay'dan dövizle ödenen nafaka kararı: Sözleşme tarihindeki kurun altında olamaz
16:03Putin'den Biden'a başsağlığı mesajı