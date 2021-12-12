https://tr.sputniknews.com/20211212/berfin-ozek-yuzune-kezzap-doken-sevgilisi-ozan-celtik-ile-evlendi-1051697316.html

Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

Kadına yönelik şiddetin sembollerinden olan, Türkiye’nin konuştuğu 19 yaşındaki Berfin Özek yüzüne kezzap döken sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlendi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T18:26+0300

2021-12-12T18:26+0300

2021-12-12T18:26+0300

türkiye

evlilik

berfin özek

kezzap

casim ozan çeltik

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Hatay’ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.Kız arkadaşının yüzünü tanınmaz hale getiren bir gözünü kaybetmesine neden olan Casim Ozan Çeltik olayın ardından tutuklandı. Yargılama sürecinde Berfin Özek erkek arkadaşını affettiğini açıkladı ve şikayetinden vazgeçti.Cezaevinden çıktı dünya evine girdiCasim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar Verdi. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek’in evlilik kararı sosyal medyada da gündem oldu.

https://tr.sputniknews.com/20201010/yuzunu-asitle-yakan-eski-erkek-arkadasini-affeden-berfin-ozek-bu-karardan-cok-pismanlik-duydum-1043004306.html

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evlilik, berfin özek, kezzap, casim ozan çeltik