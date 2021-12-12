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https://tr.sputniknews.com/20211212/esenyurtta-plastik-fabrikasinda-yangin--1051682945.html
Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü
Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü
Esenyurt’ta 4 bin 500 metre karelik alanda faaliyet gösteren plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık çalışması sonrası... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T04:13+0300
2021-12-12T05:21+0300
türkiye
yangın
esenyurt
fabri
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Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. 4 bin 500 metre karelik alan üzerinde faaliyet gösteren plastik fabrikası yandı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ölü veya yaralının olmadığı yangında bir itfaiyeci dumandan zehirlendi. Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale ederken durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Yangın İtfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık yoğun çalışması sonrası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken plastik fabrikasında büyük hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı..
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yangın, esenyurt, fabri

Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü

04:13 12.12.2021 (güncellendi: 05:21 12.12.2021)
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - ÖMER FARUK YILDIZ-AW489089Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın çıktı
Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - ÖMER FARUK YILDIZ-AW489089
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Esenyurt’ta 4 bin 500 metre karelik alanda faaliyet gösteren plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık çalışması sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. 4 bin 500 metre karelik alan üzerinde faaliyet gösteren plastik fabrikası yandı.
İhbar üzerine olay yerine İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ölü veya yaralının olmadığı yangında bir itfaiyeci dumandan zehirlendi. Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale ederken durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Yangın İtfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık yoğun çalışması sonrası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken plastik fabrikasında büyük hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı..
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