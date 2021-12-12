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https://tr.sputniknews.com/20211212/ibb-zam-sonrasi-olusan-halk-ekmek-kuyrugunun-goruntulerini-paylasti-1051699093.html
İBB, zam sonrası oluşan halk ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı
İBB, zam sonrası oluşan halk ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı
İBB, Twitter hesabından ekmeğe zam sonrası Halk Ekmek büfesi önündeki metreleri aşan kuyruğu paylaştı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T20:03+0300
2021-12-12T20:03+0300
2021-12-12T20:03+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekmek
zam
kuyruk
halk ekmek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Twitter hesabından İstanbul Sultangazi'de oluşan Halk Ekmek kuyruğunu paylaştı. Görüntülerde kuyruğun metrelerce uzadığı görüldü. Ekmeğe gelen zam sonrasında Halk Ekmek büfeleri önlerinde ucuz ekmek kuyrukları devam ediyor.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekmek, zam, kuyruk, halk ekmek
İBB, zam sonrası oluşan halk ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı
İBB, Twitter hesabından ekmeğe zam sonrası Halk Ekmek büfesi önündeki metreleri aşan kuyruğu paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Twitter hesabından İstanbul Sultangazi'de oluşan Halk Ekmek kuyruğunu paylaştı. Görüntülerde kuyruğun metrelerce uzadığı görüldü.
Ekmeğe gelen zam sonrasında Halk Ekmek büfeleri önlerinde ucuz ekmek kuyrukları devam ediyor.