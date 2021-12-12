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https://tr.sputniknews.com/20211212/istanbulda-luks-otomobillerin-farlarini-caldigi-belirlenen-supheli-yakalandi-1051689978.html
İstanbul'da lüks otomobillerin farlarını çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
İstanbul'da lüks otomobillerin farlarını çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy'de park halindeki 7 otomobilin farlarını çaldığı tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T13:46+0300
2021-12-12T13:46+0300
2021-12-12T13:46+0300
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istanbul
hırsız
araba
otomobil
hırsızlık
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26-30 Kasım tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, park halindeki lüks otomobillerin farlarının, hırsızlar tarafından sökülerek çalındığını tespit etti.Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin 51 yaşındaki Adem E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 6 Aralık günü Maltepe'de yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210207/amblem-ve-far-koleksiyonu-900e-yakin-aractan-topladi-1043749760.html
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istanbul, hırsız, araba, otomobil, hırsızlık
İstanbul'da lüks otomobillerin farlarını çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy'de park halindeki 7 otomobilin farlarını çaldığı tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26-30 Kasım tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Çok sayıda
güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, park halindeki lüks otomobillerin farlarının, hırsızlar tarafından sökülerek çalındığını tespit etti.
Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin 51 yaşındaki Adem E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 6 Aralık günü
Maltepe'de yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
zanlının tutuklandığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.