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https://tr.sputniknews.com/20211212/istanbulda-luks-otomobillerin-farlarini-caldigi-belirlenen-supheli-yakalandi-1051689978.html
İstanbul'da lüks otomobillerin farlarını çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
İstanbul'da lüks otomobillerin farlarını çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy'de park halindeki 7 otomobilin farlarını çaldığı tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T13:46+0300
2021-12-12T13:46+0300
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istanbul
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araba
otomobil
hırsızlık
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26-30 Kasım tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, park halindeki lüks otomobillerin farlarının, hırsızlar tarafından sökülerek çalındığını tespit etti.Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin 51 yaşındaki Adem E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 6 Aralık günü Maltepe'de yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210207/amblem-ve-far-koleksiyonu-900e-yakin-aractan-topladi-1043749760.html
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istanbul, hırsız, araba, otomobil, hırsızlık

İstanbul'da lüks otomobillerin farlarını çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

13:46 12.12.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTALDünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL
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Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy'de park halindeki 7 otomobilin farlarını çaldığı tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26-30 Kasım tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, park halindeki lüks otomobillerin farlarının, hırsızlar tarafından sökülerek çalındığını tespit etti.
Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin 51 yaşındaki Adem E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 6 Aralık günü Maltepe'de yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Amblem ve far koleksiyonu: 900'e yakın araçtan topladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2021
MULTİMEDYA
Amblem ve far koleksiyonu: 900'e yakın araçtan topladı
7 Şubat, 10:50
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