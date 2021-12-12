https://tr.sputniknews.com/20211212/istanbulda-magaza-onunden-5-bin-liralik-supurge-calindi-1051686907.html

İstanbul'da mağaza önünden 5 bin liralık süpürge çalındı: 'Bu özgüven beni şaşırttı'

İstanbul'da mağaza önünden 5 bin liralık süpürge çalındı: 'Bu özgüven beni şaşırttı'

Esenler'de bir kişi bir mağaza önünde duran ve değeri 5 bin lirayı bulan elektrikli süpürge çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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hırsızlık

süpürge

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İstanbul, Esenler Davutpaşa Caddesi'nde bulunan bir mağazada hırsızlık meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi mağazanın önünde bulunan elektrikli süpürgeyi gözüne kestirdi. Şüpheli, süpürgeyi çalmak için yeltendiği sırada etrafından birileri geçince vazgeçti. Saniyeler sonrasında tekrar olay yerine gelen şüpheli bu kez çevresindekilere aldırış etmeden süpürgeyi kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.'Özgüveni beni şaşırttı'Mağaza sahibi Kayahan Gürel, "Biz içerdeydik açıkçası işimiz yoğundu. Olay anını tam göremedik. Sabah saatlerinde yaşanıyor olay. Adam ürünü sırtlayıp götürüyor. Başka bir esnafta da hırsızlık olaylarına karışmış bu kişi. Bir kere de bize alışverişe gelmişti. Ne cesaretse herkes önünde kucaklayıp götürüyor. Daha önce de 5-6 kere hırsızlık olaylarına karışmış. Bu özgüven beni şaşırttı açıkçası. Onun neticesinde esnaf olarak mağdur durumdayız. Çünkü sürekli yaşanan ve aynı kişi tarafından yapılan bir olay. Bu yüzden tez zamanda çözülmesini istiyoruz. Tek temennimiz bu. Öğlen saatlerinde fark ettik. Olay sabah saatlerinde olmuş. Ürünün 4 bin 500, 5 bin lira civarı fiyatı vardı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211210/avcilarda-iki-hirsiz-marketin-kasasini-soyarken-rehin-aldiklari-kasiyeri-bicakladi-1051638004.html

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istanbul, türkiye, hırsız, hırsızlık, süpürge