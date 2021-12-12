https://tr.sputniknews.com/20211212/koyunlarini-kurtarmak-icin-kayaliklara-cikip-mahsur-kalan-baba-ve-oglu-kurtarildi--1051682659.html

Koyunlarını kurtarmak için kayalıklara çıkıp mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Koyunlarını kurtarmak için kayalıklara çıkıp mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Erzincan'da koyunlarını kurtarmak için kayalığa çıkan baba ve oğlu mahsur kaldı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaya

koyun

mahsur kalma

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Merkeze bağlı Ergan Köyünde Hasan ve oğlu Ekber Gündoğdu, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama yaptı. Koyunları kayalıkta gören baba, oğul çıktıkları yerde mahsur kaldı.Baba ve oğlu halat yardımıyla mahsur kaldıkları kayalıktan kurtarıldı.

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kaya, koyun, mahsur kalma