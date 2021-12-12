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https://tr.sputniknews.com/20211212/koyunlarini-kurtarmak-icin-kayaliklara-cikip-mahsur-kalan-baba-ve-oglu-kurtarildi--1051682659.html
Koyunlarını kurtarmak için kayalıklara çıkıp mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
Koyunlarını kurtarmak için kayalıklara çıkıp mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
Erzincan'da koyunlarını kurtarmak için kayalığa çıkan baba ve oğlu mahsur kaldı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T03:32+0300
2021-12-12T03:32+0300
2021-12-12T03:35+0300
türkiye
kaya
koyun
mahsur kalma
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Merkeze bağlı Ergan Köyünde Hasan ve oğlu Ekber Gündoğdu, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama yaptı. Koyunları kayalıkta gören baba, oğul çıktıkları yerde mahsur kaldı.Baba ve oğlu halat yardımıyla mahsur kaldıkları kayalıktan kurtarıldı.
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kaya, koyun, mahsur kalma
Koyunlarını kurtarmak için kayalıklara çıkıp mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı 03:32 12.12.2021 (güncellendi: 03:35 12.12.2021)
Erzincan'da koyunlarını kurtarmak için kayalığa çıkan baba ve oğlu mahsur kaldı.
Merkeze bağlı Ergan Köyünde
Hasan ve oğlu Ekber Gündoğdu, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama yaptı.
Koyunları kayalıkta gören baba, oğul çıktıkları yerde
mahsur kaldı.
Baba ve oğlu halat yardımıyla mahsur kaldıkları kayalıktan kurtarıldı.