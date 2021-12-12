https://tr.sputniknews.com/20211212/piskopos-cocuklara-noel-baba-aslinda-coca-cola-reklami-dedi-kilise-ofkeli-ailelerden-ozur-diledi-1051689109.html

Piskopos çocuklara 'Noel Baba aslında Coca Cola reklamı' dedi, kilise öfkeli ailelerden özür diledi

Piskopos çocuklara 'Noel Baba aslında Coca Cola reklamı' dedi, kilise öfkeli ailelerden özür diledi

Koyu Katolik damarın güçlü attığı ülkelerden İtalya'da bir piskoposun çocukları Noel Baba konusunda bilinçlendirme çabası zülfü yare dokununca, kilise... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T13:28+0300

2021-12-12T13:28+0300

2021-12-12T14:10+0300

yaşam

italya

katolik kilisesi

sicilya

coca cola

noel baba

özür

tüketim

piskopos

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İtalyan medyasına göre güneydeki Sicilya adasının Noto şehrinde Piskopos Antonio Stagliano, dini bir bayramda çocuklara Noel Baba'nın (Santa Claus) gerçekte var olmadığını ve kırmızı kıyafetinin de reklam amaçlı olarak Coca Cola tarafından icat edildiğini vaaz etti. 'Tanrı var mı ki, Noel Baba ile uğraşıyorsun'Hem alay hem de kızgınlık oklarını çeken Piskopos Stagliano'nun 'ebeveynlerin rolünü üstlenmeye çalışmak ve Noel'in büyüsünü bozmakla' suçlanmasının yanısıra sosyal medyada "Noel Baba da en az tanrı kadar gerçek" ya da Noel Baba'nın "Tanrı yok" dediği paylaşımlar yapıldı. Tepkilerin çığ olması üzerine piskoposluğun Facebook sayfasından açıklama yapan Noto Piskoposluğu İletişim Direktörü Rahip Alessandro Paolino, piskoposun sözlerinin yanlış yorumlandığını anlattı. 'Aziz Nikolaos'un hikayesine dikkat çekti'Paolino, Piskopos Stagliano'nun aslında 'Noel'in gerçek anlamına ve (Noel Baba karakterinin esin kaynağı olduğu düşünülen) yoksullara hediyeler verirken Roma İmparatoru'nun zulmüne uğrayan bir piskopos olan Aziz Nikolaos'un hikayesine dikkat çekmeye çalıştığını' söyledi. Tüketim toplumu eleştirisi"Öncelikle piskopos adına, küçüklerde hayal kırıklığı yaratan bu beyan için üzüntümü ifade ediyor ve Monsenyör Stagliano'nun niyetlerinin oldukça farklı olduğunu belirtmek istiyorum" diyen İletişim Direktörü, şöyle devam etti:"Kesinlikle çocukların hayal gücünü yıkmak yerine oradan hayata olumlu örnekler çıkarmalıyız. Yani Noel Baba, vermenin, cömertliğin, paylaşmanın önemini anlatmak için etkili bir imgedir. Ama bu imge anlamını yitirdiğinde, Noel Baba'yı tüketimcilik, sahip olma, satın alma, satın alma ve tekrar satın alma arzusu olarak görüyorsunuz, o zaman ona yeni bir anlam vererek yeniden değer vermeniz gerekiyor."Pandemi yetmezmiş gibiAncak sayfanın altına gelen yorumlar, Sicilyalı ebeveynlerin hepsinin bu açıklamayla ikna olmadıklarını belli etti. Bazıları, piskoposun Noel'in Katolik anlamına odaklanma girişimini memnuniyetle karşılarken, diğerleri, Stagliano'yu 'aile gelenekleri ve kutlamalarına müdahale etmek ve çocukların zaten pandemi yüzünden bozulan ruhlarını ezmekle' suçladı.Mary Avola adında bir kullanıcı, “Aileler, çocuklar ve aile eğitimi söz konusu olduğunda hiçbir şeyi anlamadığınızın göstergesisiniz” yorumunu yaptı.

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italya, katolik kilisesi, sicilya, coca cola, noel baba, özür, tüketim, piskopos