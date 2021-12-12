https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-cevre-aile-ve-calisma-bakanliklarinin-2022-yili-butceleri-kabul-edildi-1051681625.html

Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi

Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

bakanlık

tbmm genel kurulu

bütçe

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TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından bakanlar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "HDP Grup Başkanvekili'ne şunu sormak istiyorum" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kentsel dönüşümle alakalı ne İzmir de ne de Türkiye'nin başka ilinde bekleyen bir dosya olmadığını vurgulayan Kurum, İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesine, hem Bayraklı Belediyesine millet için yapılması gereken her türlü desteği vereceğini söylediğini aktardı. Kurum, "Depremle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bize kim geliyorsa ona yardım edeceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz" diye konuştu.Millete hizmet etmek için çalıştığını ve 81 ile gittiğini anlatan Kurum, Hakkari'ye de Şırnak'a da, İzmir'e de gideceğini söyledi. Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik, "Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır boyunuzun ölçüsünü veriyoruz" ifadesini kullandı.'Nereye uzanırsa oraya kadar uzanacak'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilaç yolsuzluğuyla ilgili soruşturmalara dair soruya, şu yanıtı verdi:Asgari ücret çalışmalarında vergiyle ilgili birkaç alternatif olduğunu belirten Bilgin, emeklilerin geliriyle ilgili çalışma yapıldığını da bildirdi. Bilgin, bu çalışmanın kapsamlı biçimde yürütüldüğünü aktardı.'Önceki hesabımda yazdığım hiçbir şeyi değiştirmedim'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter" eleştirisine ilişkin, "Sayın Özgür Özel'in benim sosyal medya hesaplarımı bu kadar sevdiğini bilseydim kapatmazdım. Üzüldüm, çünkü o dönemde tartışmaları ve manipülasyonları bitirebilmek için kapattık. Daha sonra hesap açmadım, o fake hesapla ilgili de şikayetimiz var. Önceki hesabımda yazdığım hiçbir şeyi değiştirmedim veya silmedim. Buradan da bir şey bulamazsınız" dedi.Diyarbakır annelerini ziyaret etmediği yönündeki eleştirilere ise Yanık, HDP'ye yönelik olarak, "Diyarbakır annelerinin çocuklarını getirin. Geçmişte arkadaşlarınız 'biz Kandil'e sırtımızı dayadık' demişlerdi. Sırtınızı dayadığınız yere sözünüz herhalde geçer. Getirin, o anneler size kırmızı halı sererler" ifadesini kullandı.15 yaşındaki kız çocuklarının evliliklerinin onaylanması iddiasına ilişkin de Yanık, bu iddianın doğru olmadığını belirterek, 15 yaşındaki kız çocukların evliliklerini cinsel istismar olarak kabul eden yasal düzenlemeyi AK Parti'nin yaptığını hatırlattı.'KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle alım yapacağız'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamalarına ilişkin, "40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanmış olacak. KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle ve mülakat yapmadan alım yapacağız. Bunun dışında mart ayında ise 10 bini sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personeli de ayrıca almış olacağız" bilgisini verdi.Omicron varyantına ilişkin ise Koca, şunları kaydetti:Konuşmaların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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