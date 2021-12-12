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Sokak söyleşileriyle tanınan üç YouTuber gözaltına alındı
12:39 12.12.2021 (güncellendi: 12:43 12.12.2021)
© Twitter Arif Kocabıyık, Mehmet Koyuncu, Hasan Köksoy
Sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı sahiplerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Sade Vatandaş’ın sahibi Mehmet Koyuncu ve Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy gözaltına alındıklarını duyurdu.
Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı. İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’ Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasında.
Twitter'dan paylaşım yapan Kendine Muhabir, "Sabah saat 7’de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler... Arama emri sebebi Mücahit Birinci" dedi.
Sabah saat 7de polis evimize baskın yapıp,bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar.Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler...arama emri sebebi Mücahit birinci..— Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) December 12, 2021
Sade Vatandaş da sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurdu. Sade Vatandaş, "Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada" diye yazdı.
Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte?— Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu (@sadevatandasyt) December 12, 2021
İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım.
Gazetecinin evine! Ülkenin durumu ap açık ortada.
YouTube’daki ‘İlave TV’ kanalındaki sokak söyleşileriyle tanınan Arif Kocabıyık ve editör Turan Kural da gözaltına alınanlar arasında.
Bu sabah erken saatlerde Turan kural @Arif_Ilave @KendineMuhabir siber suçlar tarafından gözaltına alındı— Turan Kural (@turankural07) December 12, 2021
Birinci’nin şikayetiyle emniyette operasyon
AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin şikayeti ile dün de bir operasyon gerçekleşmişti. İçişleri Bakanlığı, Birinci’nin otel kayıtlarına eriştiği iddiasıyla 8 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatırken Antalya’da görevli bir polis memuru açığa alınmıştı.