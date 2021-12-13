İsrail'de Omicron ve boykot çağrılarına rağmen Kainat Güzellik Yarışması: Taç, Hindistan'a gitti

Ülkenin turizm merkezlerinden Eylat'ta düzenlenen törende Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu taca uzandı.
Ülkenin turizm merkezlerinden Eylat'ta düzenlenen törende Hindistan güzeli Harnaaz Sandhu taca uzandı.
Bu yıl 70.'si hayata geçirilen ve 80 ülkeden genç kadının yarıştığı organizasyonda Paraguaylı Nadia Ferreira ve Güney Afrikalı Lalela Mswane ikinci ve üçüncü sıranın sahibi oldu.
Bu yıl 70.'si hayata geçirilen ve 80 ülkeden genç kadının yarıştığı organizasyonda Paraguaylı Nadia Ferreira ve Güney Afrikalı Lalela Mswane ikinci ve üçüncü sıranın sahibi oldu.
Hint oyuncu Priyanka Chopra'yı kendisine örnek alan 21 yaşındaki Sandhu final gecesinde podyumda kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarda 'genç kadınlara karşı karşıya oldukları baskılarla mücadele tüyoları' verdi. "Günümüz gençliğinin üzerindeki en büyük baskı kendilerine inanmak. Eşsiz olduğumuzu bilmek bizi güzel kılar. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın ve dünyada olan biten daha önemli şeylerden bahsedin" dedi.
Hint oyuncu Priyanka Chopra'yı kendisine örnek alan 21 yaşındaki Sandhu final gecesinde podyumda kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarda 'genç kadınlara karşı karşıya oldukları baskılarla mücadele tüyoları' verdi. "Günümüz gençliğinin üzerindeki en büyük baskı kendilerine inanmak. Eşsiz olduğumuzu bilmek bizi güzel kılar. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın ve dünyada olan biten daha önemli şeylerden bahsedin" dedi.
Malezya boykota katılma kararı almış ve yarışmaya temsilci göndermemişti. Güney Afrikalı yetkililer de Güney Afrika güzeline destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Türkiye'yi Cemrenaz Turhan'ın temsil ettiği yarışmada bazı ilkler de yaşandı. 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Fas'tan bir güzel de yarışmada yerini aldı.
Malezya boykota katılma kararı almış ve yarışmaya temsilci göndermemişti. Güney Afrikalı yetkililer de Güney Afrika güzeline destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Türkiye'yi Cemrenaz Turhan'ın temsil ettiği yarışmada bazı ilkler de yaşandı. 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Fas'tan bir güzel de yarışmada yerini aldı.
Geçen yılın birincisi Andrea Meza geçen ay AFP'ye verdiği demeçte, "Kainat Güzellik Yarışması politik ya da dini bir hareket değil. Tamamen kadınlar ve kadınların ortaya koyabilecekleriyle ilgili" dedi.
Geçen yılın birincisi Andrea Meza geçen ay AFP'ye verdiği demeçte, "Kainat Güzellik Yarışması politik ya da dini bir hareket değil. Tamamen kadınlar ve kadınların ortaya koyabilecekleriyle ilgili" dedi.