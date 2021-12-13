İsrail'de Omicron ve boykot çağrılarına rağmen Kainat Güzellik Yarışması: Taç, Hindistan'a gitti

Malezya boykota katılma kararı almış ve yarışmaya temsilci göndermemişti. Güney Afrikalı yetkililer de Güney Afrika güzeline destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Türkiye'yi Cemrenaz Turhan'ın temsil ettiği yarışmada bazı ilkler de yaşandı. 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Fas'tan bir güzel de yarışmada yerini aldı.