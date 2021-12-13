2021 yılının ilk 10 ayında Türkiye'yi en çok Rus turistler ziyaret etti

Ocak-ekim döneminde Türkiye’ye yaklaşık 4.4 milyon Rus turist geldi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 128.2 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 24.8 daha az.Turistler için en popüler güzergah Antalya oldu. Rus turistlerin yüzde 79’u Antalya'yı tercih etti. İstanbul’a giden turistlerin oranı yüzde 14 civarındaydı, turistlerin geri kalanı da Ege kıyılarında tatil yaptı.
Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’yi 21 milyondan fazla yabancı turist ziyaret etti, bunların yaklaşık 4.4 milyonunu Rus turistler oluşturdu.
Ocak-ekim döneminde Türkiye’ye yaklaşık 4.4 milyon Rus turist geldi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 128.2 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 24.8 daha az.
Turistler için en popüler güzergah Antalya oldu. Rus turistlerin yüzde 79’u Antalya'yı tercih etti. İstanbul’a giden turistlerin oranı yüzde 14 civarındaydı, turistlerin geri kalanı da Ege kıyılarında tatil yaptı.