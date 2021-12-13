https://tr.sputniknews.com/20211213/2021-yilinin-ilk-10-ayinda-turkiyeyi-en-cok-rus-turist-ziyaret-etti-1051729581.html

2021 yılının ilk 10 ayında Türkiye'yi en çok Rus turistler ziyaret etti

2021 yılının ilk 10 ayında Türkiye'yi en çok Rus turistler ziyaret etti

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’yi 21 milyondan fazla... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:20+0300

2021-12-13T19:20+0300

2021-12-13T21:59+0300

multimedya

infografik

rus turistler

antalya

rusya tur operatörleri birliği (ator)

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

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Ocak-ekim döneminde Türkiye’ye yaklaşık 4.4 milyon Rus turist geldi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 128.2 daha fazla, ancak pandemi öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 24.8 daha az.Turistler için en popüler güzergah Antalya oldu. Rus turistlerin yüzde 79’u Antalya'yı tercih etti. İstanbul’a giden turistlerin oranı yüzde 14 civarındaydı, turistlerin geri kalanı da Ege kıyılarında tatil yaptı.

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infografik, rus turistler, antalya, rusya tur operatörleri birliği (ator), turizm, kültür ve turizm bakanlığı, инфографика