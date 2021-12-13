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https://tr.sputniknews.com/20211213/3-kentte-ucak-seferleri-iptal-edildi-1051707726.html
3 kentte uçak seferleri iptal edildi
3 kentte uçak seferleri iptal edildi
Mardin ve çevre illerde geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T09:04+0300
2021-12-13T09:02+0300
yaşam
mardin
diyarbakır
batman
uçak
sefer
sis
uçak seferleri
uçak seferi
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Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.
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mardin, diyarbakır, batman, uçak, sefer, sis, uçak seferleri, uçak seferi

3 kentte uçak seferleri iptal edildi

09:04 13.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTTUçak- Havalimanı
Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Mardin ve çevre illerde geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.
Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.
Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.
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