https://tr.sputniknews.com/20211213/3-kentte-ucak-seferleri-iptal-edildi-1051707726.html

3 kentte uçak seferleri iptal edildi

3 kentte uçak seferleri iptal edildi

Mardin ve çevre illerde geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T09:04+0300

2021-12-13T09:04+0300

2021-12-13T09:02+0300

yaşam

mardin

diyarbakır

batman

uçak

sefer

sis

uçak seferleri

uçak seferi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051335113_0:19:2821:1606_1920x0_80_0_0_ad67e3b6dcd05ff8c6c4c28149d74158.jpg

Mardin, Diyarbakır ve Batman'da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

mardin

diyarbakır

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mardin, diyarbakır, batman, uçak, sefer, sis, uçak seferleri, uçak seferi