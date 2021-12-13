https://tr.sputniknews.com/20211213/baltik-denizinde-iki-kargo-gemisi-carpisti-1051720482.html

Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

Baltık Denizi'nde, İsveç kıyılarında iki kargo gemisinin çarpışması sonucu gemilerden biri alabora oldu. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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baltık denizi

kargo gemisi

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İsveç Denizcilik İdaresi yaptığı açıklamada (SMA), iki geminin Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki adası Bornholm ile İsveç'in güney Ystad şehri açıkları arasında çarpıştığını belirtti. SMA sözcüsü Jonas Franzen, Danimarka gemisi Karin Hoej'in alabora olduğunu ve gemide iki kişinin bulunduğunu aktardı. Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve 10 teknenin katıldığı kaydedildi.

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ingiltere, isveç, baltık denizi, kargo gemisi