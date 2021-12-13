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https://tr.sputniknews.com/20211213/baltik-denizinde-iki-kargo-gemisi-carpisti-1051720482.html
Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı
Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı
Baltık Denizi'nde, İsveç kıyılarında iki kargo gemisinin çarpışması sonucu gemilerden biri alabora oldu. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T15:38+0300
2021-12-13T15:38+0300
2021-12-13T15:41+0300
dünya
ingiltere
isveç
baltık denizi
kargo gemisi
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İsveç Denizcilik İdaresi yaptığı açıklamada (SMA), iki geminin Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki adası Bornholm ile İsveç'in güney Ystad şehri açıkları arasında çarpıştığını belirtti. SMA sözcüsü Jonas Franzen, Danimarka gemisi Karin Hoej'in alabora olduğunu ve gemide iki kişinin bulunduğunu aktardı. Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve 10 teknenin katıldığı kaydedildi.
ingiltere
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ingiltere, isveç, baltık denizi, kargo gemisi
Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı 15:38 13.12.2021 (güncellendi: 15:41 13.12.2021)
Baltık Denizi'nde, İsveç kıyılarında iki kargo gemisinin çarpışması sonucu gemilerden biri alabora oldu.
İsveç Denizcilik İdaresi yaptığı açıklamada (SMA), iki geminin Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki adası Bornholm ile İsveç'in güney Ystad şehri açıkları arasında çarpıştığını belirtti.
SMA sözcüsü Jonas Franzen, Danimarka gemisi Karin Hoej'in alabora olduğunu ve gemide iki kişinin bulunduğunu aktardı.
Arama kurtarma çalışmalarına helikopterler ve 10 teknenin katıldığı kaydedildi.