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https://tr.sputniknews.com/20211213/bulgarlar-edirne-otellerinde-bos-oda-birakmadi-2-bin-euro-bozdurdum-hepsiyle-alisveris-yapacagim-1051714457.html
Bulgarlar Edirne otellerinde boş oda bırakmadı: '2 bin euro bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım'
Bulgarlar Edirne otellerinde boş oda bırakmadı: '2 bin euro bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım'
Bulgaristan'dan yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden turistler, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T13:05+0300
2021-12-13T13:28+0300
ekonomi
yılbaşı
bulgaristan
edirne
otel
alışveriş
türk lirası
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Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yapmak için düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar turist, sokak aralarındaki iş yerleri ve marketlere kadar açık olan hemen her yerden, iğneden ipliğe her şeyi valiz ve torbalarla satın alırken, esnafın da yüzünü güldürdü.‘Edirne’de 2 bin 500 yatak sayısı bulunuyor, hepsini Bulgarlar rezerve etti’Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi.Balta, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.‘Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar’Otel işletmecisi Mustafa Altunhan ise, şunları söyledi:Bu arada Bulgar turistler, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence merkezlerinde de yılbaşı eğlencesi için rezervasyonlar yaptırdı.‘Bize ucuz geliyor, ne bulduysak aldık ama en çok baklava aldık’Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen soydaşlardan Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi:Bulgaristan'dan özel aracıyla gelen Nazlı Ahmetova ise yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını söyledi:‘Fiyat uygun olduğu için her şeyi satın alıyoruz, Türkiye'de her şey çok güzel’Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şeyi satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendi hem de yakınlarımız için alışveriş yapacağız. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye'de her şey çok güzel" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211204/balkanlardan-edirneye-sadece-alisveris-icin-gelen-turist-500-euroyu-harca-harca-bitiremiyoruz-1051441214.html
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yılbaşı, bulgaristan, edirne, otel, alışveriş, türk lirası

Bulgarlar Edirne otellerinde boş oda bırakmadı: '2 bin euro bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım'

13:05 13.12.2021 (güncellendi: 13:28 13.12.2021)
© DHABulgaristan'dan Edirne'ye turla gelenler
Bulgaristan'dan Edirne'ye turla gelenler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© DHA
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Bulgaristan'dan yeni yıl alışverişi için Edirne'ye akın eden turistler, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş yer bırakmadı.
Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor.
Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş yapmak için düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar turist, sokak aralarındaki iş yerleri ve marketlere kadar açık olan hemen her yerden, iğneden ipliğe her şeyi valiz ve torbalarla satın alırken, esnafın da yüzünü güldürdü.

‘Edirne’de 2 bin 500 yatak sayısı bulunuyor, hepsini Bulgarlar rezerve etti’

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi.
Balta, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

‘Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar’

Otel işletmecisi Mustafa Altunhan ise, şunları söyledi:
"Bizim ve diğer otel işletmecisi arkadaşlarımızın yılbaşına kadar otelleri dolu. Edirne'de otellerimiz yüzde 100 dolu. Bulgaristan'dan yılbaşı alışveriş için gelenler çok ve bu yüzden kentte gelip konakladıktan sonra alışverişlerini yaparak ülkelerine dönüyorlar. Benim Bulgaristan'da otellerim var ve orada iş yapıyorum. Orada Bulgar vatandaşlarıyla konuştuğumda, 'Alışverişe gidiyoruz' diyorlar. Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar."
Bu arada Bulgar turistler, yeni yıla Edirne'de girmek için eğlence merkezlerinde de yılbaşı eğlencesi için rezervasyonlar yaptırdı.

‘Bize ucuz geliyor, ne bulduysak aldık ama en çok baklava aldık’

Bulgaristan'dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne'ye gelen soydaşlardan Belgin Ahmetova da kaliteli ve ucuz buldukları her şeyi satın aldıklarını söyledi:
"Yılbaşı alışverişi için geldik, ne bulduysak onu aldık. Ama en çok baklava satın aldık. Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz."
Bulgaristan'dan özel aracıyla gelen Nazlı Ahmetova ise yılbaşı alışverişi için 2 bin euro bozdurup hepsiyle alışveriş yapacağını söyledi:
"Bulgaristan'dan Edirne'ye çok gelen var, lira düştüğü için. Yılbaşı alışverişini tamamen buradan yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Turlar da düzenleniyor ama biz kendi aracımızla geldik. Ben 2 bin euro bozdurdum ve hepsiyle alışveriş yapacağız. Edirne'de 2 gün kalacağız."

‘Fiyat uygun olduğu için her şeyi satın alıyoruz, Türkiye'de her şey çok güzel’

Kadir Kalinova da, "Fiyat uygun olduğu için her şeyi satın alıyoruz. Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Hem kendi hem de yakınlarımız için alışveriş yapacağız. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz. Türkiye'de her şey çok güzel" diye konuştu.
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
EKONOMİ
Balkanlar'dan Edirne'ye sadece alışveriş için gelen turist: 500 euroyu harca harca bitiremiyoruz
4 Aralık, 12:34
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