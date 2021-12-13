Çin’in Guangdong eyaletinde H5N6 tipi kuş gribi vakası görüldü

Guangdong Eyaleti Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bir kişide H5N6 varyantı görüldü.Uzmanlar bu aşamada virüsün başkalarına bulaşma riskini düşük olarak değerlendirse de vatandaşlara dikkatli olmaları ve canlı kümes hayvanlarının satışının yapıldığı yerlere gitmemeleri uyarısında bulundu.Virüsün 68 yaşında bir erkekte tespit edildiği ve bu kişinin hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı.Çin’deki H5N6 tipi kuş gribi vakalarında bu yıl artış görüldü. Bu durum uzmanları endişelendiriyor. Yerel yönetimlere ve DSÖ’ye göre yıl içinde birkaç kişi de bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir kişide kuş gribinin H5N6 varyantına rastlandığı belirtildi.
Guangdong Eyaleti Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bir kişide H5N6 varyantı görüldü.
Uzmanlar bu aşamada virüsün başkalarına bulaşma riskini düşük olarak değerlendirse de vatandaşlara dikkatli olmaları ve canlı kümes hayvanlarının satışının yapıldığı yerlere gitmemeleri uyarısında bulundu.
Virüsün 68 yaşında bir erkekte tespit edildiği ve bu kişinin hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı.
Çin’deki H5N6 tipi kuş gribi vakalarında bu yıl artış görüldü. Bu durum uzmanları endişelendiriyor. Yerel yönetimlere ve DSÖ’ye göre yıl içinde birkaç kişi de bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.