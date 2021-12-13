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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T23:38+0300
2021-12-13T23:38+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
bae
abdullah bin zayed al nahyan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleşeceği ziyarate yönelik açıklama yapıldı.Açıklamada “Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecektir" ifadesi yer aldı.Bölgesel ve uluslararası konular ele alınacakZiyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.Çavuşoğlu'nun ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.
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mevlüt çavuşoğlu, bae, abdullah bin zayed al nahyan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek

23:38 13.12.2021
© AAMevlüt Çavuşoğlu - Atina
Mevlüt Çavuşoğlu - Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleşeceği ziyarate yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada “Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecektir" ifadesi yer aldı.

Bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak

Ziyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Çavuşoğlu'nun ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.
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