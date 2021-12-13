https://tr.sputniknews.com/20211213/disisleri-bakani-cavusoglu-baeyi-ziyaret-edecek-1051736847.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T23:38+0300

2021-12-13T23:38+0300

2021-12-13T23:38+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

bae

abdullah bin zayed al nahyan

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleşeceği ziyarate yönelik açıklama yapıldı.Açıklamada “Sayın Bakanımız, 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecektir" ifadesi yer aldı.Bölgesel ve uluslararası konular ele alınacakZiyaret kapsamında BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler muhtelif boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.Çavuşoğlu'nun ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.

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mevlüt çavuşoğlu, bae, abdullah bin zayed al nahyan