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https://tr.sputniknews.com/20211213/diyabet-hastasi-cocugun-cikolatasindan-poset-cikti-artik-hayatim-boyunca-yemek-istemiyorum-1051713931.html
Diyabet hastası çocuğun çikolatasından poşet çıktı: 'Artık hayatım boyunca yemek istemiyorum'
Diyabet hastası çocuğun çikolatasından poşet çıktı: 'Artık hayatım boyunca yemek istemiyorum'
Çanakkale'de, bir market zincirinden aldıkları bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Sadece ölçülü bir şekilde bitter çikolata yiyebilen diyabet hastası... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T12:45+0300
2021-12-13T12:52+0300
çikolata
türkiye
çanakkale
poşet
diyabet
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Çanakkale'de kızıyla birlikte zincir marketin şubesine giden 2 çocuk annesi Serpil Cesur yalnızca bitter çikolata yiyebilen tip-1 diyabet hastası kızı Nisanur Cesur için çikolata aldı. Daha sonra eve gelen anne Cesur, şeker ölçümü yapıldıktan sonra kızına çikolatayı verdi.8 yaşındaki Nisanur Cesur çikolatayı ısırdıktan sonra içerisinde bir şey olduğunu fark etti ve durumu annesine söyledi. Annesi çikolatayı inceleyince çikolatanın içerisinden poşet parçası olduğunu gördü. Serpil Cesur, konuyu eşi Hakan Cesur’la paylaştı. Baba Cesur, çikolatanın fotoğraflarını göndererek gerekli kurumlara şikayette bulundu.Çikolatanın içerisine poşetin nasıl girdiğini anlamadıklarını belirten Serpil Cesur, “Kızım rahatsızlığından dolayı sadece bitter çikolata yiyebiliyor. En son aldığımız çikolatada bir problem çıktı. Artık kızım o çikolatayı da yiyemiyor maalesef. Nasıl olduğunu bizde anlamadık ama çikolatanın içerisine üretim aşamasında poşet girmiş” dedi.Cesur, yaşanan olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını da belirtti:‘Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum’İlkokul 3. sınıf öğrencisi Nisanur Cesur ise “Diyabetle ilgili bir hastalığım var. Hastalığım yüzünden sadece bitter çikolata yiyebiliyorum ve en son aldığımız bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Ben o çikolatadan biraz yemiştim ve bir daha o çikolatadan yemek istemedim. Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum. Ölçüm yapınca şekerim düşük veya yüksekse yiyemiyorum ama normalse yiyebiliyorum. Artık hayatım boyunca çikolata yemek istemiyorum” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211112/7-yasindaki-cocugun-olumune-yol-acan-siringa-cikolata-davasi-sanigi-denetimimde-bu-urun-yoktu-1050744877.html
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çikolata, çanakkale, poşet, diyabet

Diyabet hastası çocuğun çikolatasından poşet çıktı: 'Artık hayatım boyunca yemek istemiyorum'

12:45 13.12.2021 (güncellendi: 12:52 13.12.2021)
© İHAİçinden poşet çıkan çikolata
İçinden poşet çıkan çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA
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Çanakkale'de, bir market zincirinden aldıkları bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Sadece ölçülü bir şekilde bitter çikolata yiyebilen diyabet hastası olan bir kız, artık çikolata da yemek istediğini söyledi.
Çanakkale'de kızıyla birlikte zincir marketin şubesine giden 2 çocuk annesi Serpil Cesur yalnızca bitter çikolata yiyebilen tip-1 diyabet hastası kızı Nisanur Cesur için çikolata aldı. Daha sonra eve gelen anne Cesur, şeker ölçümü yapıldıktan sonra kızına çikolatayı verdi.
8 yaşındaki Nisanur Cesur çikolatayı ısırdıktan sonra içerisinde bir şey olduğunu fark etti ve durumu annesine söyledi. Annesi çikolatayı inceleyince çikolatanın içerisinden poşet parçası olduğunu gördü. Serpil Cesur, konuyu eşi Hakan Cesur’la paylaştı. Baba Cesur, çikolatanın fotoğraflarını göndererek gerekli kurumlara şikayette bulundu.
Çikolatanın içerisine poşetin nasıl girdiğini anlamadıklarını belirten Serpil Cesur, “Kızım rahatsızlığından dolayı sadece bitter çikolata yiyebiliyor. En son aldığımız çikolatada bir problem çıktı. Artık kızım o çikolatayı da yiyemiyor maalesef. Nasıl olduğunu bizde anlamadık ama çikolatanın içerisine üretim aşamasında poşet girmiş” dedi.
Cesur, yaşanan olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını da belirtti:
“Tarım İl Müdürlüğüne de şikayette bulunduk. Eşim CİMER’e yazdı ve fotoğraflarını gönderdi. Tüketici haklarına şikayette bulunacağız ve bir de bütün herkes sesimizi duysun istedik. Eğer üretiliyorsa da kontrollerinin yapılması gerekiyor. Çikolatanın içerisinden poşet çıkıyor. Bu görünmeyecek bir şey de değil. Kızım artık çikolata yemek istemiyor. Biz o yüzden üzgünüz. Çikolatayı ısırdı ve ağzında poşet olunca tiksindi. Artık onu da yemek istemiyor.”

‘Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum’

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Nisanur Cesur ise “Diyabetle ilgili bir hastalığım var. Hastalığım yüzünden sadece bitter çikolata yiyebiliyorum ve en son aldığımız bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Ben o çikolatadan biraz yemiştim ve bir daha o çikolatadan yemek istemedim. Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum. Ölçüm yapınca şekerim düşük veya yüksekse yiyemiyorum ama normalse yiyebiliyorum. Artık hayatım boyunca çikolata yemek istemiyorum” şeklinde konuştu.
şırınga çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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