https://tr.sputniknews.com/20211213/diyabet-hastasi-cocugun-cikolatasindan-poset-cikti-artik-hayatim-boyunca-yemek-istemiyorum-1051713931.html

Diyabet hastası çocuğun çikolatasından poşet çıktı: 'Artık hayatım boyunca yemek istemiyorum'

Diyabet hastası çocuğun çikolatasından poşet çıktı: 'Artık hayatım boyunca yemek istemiyorum'

Çanakkale'de, bir market zincirinden aldıkları bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Sadece ölçülü bir şekilde bitter çikolata yiyebilen diyabet hastası... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T12:45+0300

2021-12-13T12:45+0300

2021-12-13T12:52+0300

çikolata

türkiye

çanakkale

poşet

diyabet

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Çanakkale'de kızıyla birlikte zincir marketin şubesine giden 2 çocuk annesi Serpil Cesur yalnızca bitter çikolata yiyebilen tip-1 diyabet hastası kızı Nisanur Cesur için çikolata aldı. Daha sonra eve gelen anne Cesur, şeker ölçümü yapıldıktan sonra kızına çikolatayı verdi.8 yaşındaki Nisanur Cesur çikolatayı ısırdıktan sonra içerisinde bir şey olduğunu fark etti ve durumu annesine söyledi. Annesi çikolatayı inceleyince çikolatanın içerisinden poşet parçası olduğunu gördü. Serpil Cesur, konuyu eşi Hakan Cesur’la paylaştı. Baba Cesur, çikolatanın fotoğraflarını göndererek gerekli kurumlara şikayette bulundu.Çikolatanın içerisine poşetin nasıl girdiğini anlamadıklarını belirten Serpil Cesur, “Kızım rahatsızlığından dolayı sadece bitter çikolata yiyebiliyor. En son aldığımız çikolatada bir problem çıktı. Artık kızım o çikolatayı da yiyemiyor maalesef. Nasıl olduğunu bizde anlamadık ama çikolatanın içerisine üretim aşamasında poşet girmiş” dedi.Cesur, yaşanan olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını da belirtti:‘Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum’İlkokul 3. sınıf öğrencisi Nisanur Cesur ise “Diyabetle ilgili bir hastalığım var. Hastalığım yüzünden sadece bitter çikolata yiyebiliyorum ve en son aldığımız bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Ben o çikolatadan biraz yemiştim ve bir daha o çikolatadan yemek istemedim. Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum. Ölçüm yapınca şekerim düşük veya yüksekse yiyemiyorum ama normalse yiyebiliyorum. Artık hayatım boyunca çikolata yemek istemiyorum” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211112/7-yasindaki-cocugun-olumune-yol-acan-siringa-cikolata-davasi-sanigi-denetimimde-bu-urun-yoktu-1050744877.html

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