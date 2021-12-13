https://tr.sputniknews.com/20211213/dolar-14-tlyi-asti-1051708256.html

Dolar 14 TL'yi aştı

Dolar 14 TL'yi aştı

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği kader haftasına dolar/TL, 14'lük rekoru aşarak başladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T09:47+0300

2021-12-13T09:47+0300

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ekonomi

dolar

dolar/tl

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Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesindeki tarihi zirvesini aşarak haftaya başladı.Dolar/TL’de 14,22'lik rekor görüldü.Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını durdurma takvimini öne çekmesi beklenen toplantı dahil olmak üzere, başlıca merkez bankalarının bu hafta gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararlara odaklandı.Bu hafta toplantı gerçekleştirecek diğer başlıca merkez bankalarından Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da Fed’e kıyasla daha yavaş da olsa para politikalarını sıkılaştırma yoluna girmesi bekleniyor.İçeride ise TCMB’nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

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2021

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dolar, dolar/tl