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Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu
Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu
Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, araçlarda mahsur kalanlar da ekipler tarafından kurtarıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T01:48+0300
2021-12-13T03:12+0300
türkiye
edirne
sağanak
mahsur kalma
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Enez ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle, Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 kişi AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan yağışlar İpsala’nın Kocahıdır Köyü’nde de etkili oldu. Hamzadere Barajı’nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı.
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edirne, sağanak, mahsur kalma

Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu

01:48 13.12.2021 (güncellendi: 03:12 13.12.2021)
© İHAEdirne sağanak
Edirne sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA
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Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, araçlarda mahsur kalanlar da ekipler tarafından kurtarıldı.
Enez ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle, Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 kişi AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Öte yandan yağışlar İpsala’nın Kocahıdır Köyü’nde de etkili oldu. Hamzadere Barajı’nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı.
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