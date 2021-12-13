https://tr.sputniknews.com/20211213/edirneyi-saganak-yagis-yollar-kapandi-araclarda-mahsur-kalanlar-oldu-1051704441.html

Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu

Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, araçlarda mahsur kalanlar da ekipler tarafından kurtarıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T01:48+0300

2021-12-13T01:48+0300

2021-12-13T03:12+0300

türkiye

edirne

sağanak

mahsur kalma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051704321_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_834c737b704c0d454cb3d3c00338573c.jpg

Enez ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle, Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 kişi AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan yağışlar İpsala’nın Kocahıdır Köyü’nde de etkili oldu. Hamzadere Barajı’nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı.

türkiye

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

edirne, sağanak, mahsur kalma