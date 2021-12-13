https://tr.sputniknews.com/20211213/eski-merkez-bankasi-baskan-yardimcisi-tumen-enflasyonda-uc-haneyi-gormek-isten-degil-1051716829.html
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil
Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğini işaret etti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T14:07+0300
2021-12-13T14:07+0300
2021-12-13T14:07+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
türkiye
enflasyon
dolar
merkez bankası
akp
açıklama
dolar/tl
semih tümen
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Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, dolarda tarihi zirvelerin görüldüğü günde, enflasyona ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tümen, devam eden asgari ücret pazarlıklarına işaret ederek "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" ifadelerini kullandı.Tümen'in paylaşımı şöyle:"Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"
https://tr.sputniknews.com/20211213/fitch-varlik-fonu-ve-13-turk-bankasinin-kredi-notunu-negatife-indirdi-1051716473.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, enflasyon, dolar, merkez bankası, akp, açıklama, dolar/tl, semih tümen
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil
Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğini işaret etti.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, dolarda tarihi zirvelerin görüldüğü günde, enflasyona ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tümen, devam eden asgari ücret pazarlıklarına işaret ederek "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" ifadelerini kullandı.
Tümen'in paylaşımı şöyle:
"Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!
Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"