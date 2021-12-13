https://tr.sputniknews.com/20211213/eski-merkez-bankasi-baskan-yardimcisi-tumen-enflasyonda-uc-haneyi-gormek-isten-degil-1051716829.html

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğini işaret etti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T14:07+0300

2021-12-13T14:07+0300

2021-12-13T14:07+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

türkiye

enflasyon

dolar

merkez bankası

akp

açıklama

dolar/tl

semih tümen

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Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, dolarda tarihi zirvelerin görüldüğü günde, enflasyona ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tümen, devam eden asgari ücret pazarlıklarına işaret ederek "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" ifadelerini kullandı.Tümen'in paylaşımı şöyle:"Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil"

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recep tayyip erdoğan, türkiye, enflasyon, dolar, merkez bankası, akp, açıklama, dolar/tl, semih tümen