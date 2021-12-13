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Fransa 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattı
Fransa 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattı
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede 'aşırıcı belirti gösteren' 21 caminin kapatıldığını açıkladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
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fransa
islam
müslüman
cami
gerald darmanin
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuk olduğu Fransız LCI televizyonunda, son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların 'ayrılıkçı' yasa temelinde atıldığını ifade etti. Denetim yapılan 36 camiye Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı. Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/fransada-7-radikal-dini-yapi-kapatiliyor-1050194667.html
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fransa, islam, müslüman, cami, gerald darmanin

Fransa 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattı

13:15 13.12.2021
© AFP 2021 / JEAN-FRANCOIS MONIERFransa- Müslüman- Namaz
Fransa- Müslüman- Namaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede 'aşırıcı belirti gösteren' 21 caminin kapatıldığını açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuk olduğu Fransız LCI televizyonunda, son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların 'ayrılıkçı' yasa temelinde atıldığını ifade etti.
Denetim yapılan 36 camiye Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı. Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.
Fransa - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
DÜNYA
Fransa’da 7 'radikal' dini yapı kapatılıyor
26 Ekim, 15:23
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