https://tr.sputniknews.com/20211213/fransa-asirici-belirti-gosteren-21-camiyi-kapatti-1051714755.html

Fransa 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattı

Fransa 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattı

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede 'aşırıcı belirti gösteren' 21 caminin kapatıldığını açıkladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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fransa

islam

müslüman

cami

gerald darmanin

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuk olduğu Fransız LCI televizyonunda, son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların 'ayrılıkçı' yasa temelinde atıldığını ifade etti. Denetim yapılan 36 camiye Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmedikleri için dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı. Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

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fransa, islam, müslüman, cami, gerald darmanin