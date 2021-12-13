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https://tr.sputniknews.com/20211213/galatasarayda-galibiyet-hasreti-suruyor-1051731465.html
Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor
Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T20:27+0300
2021-12-13T21:04+0300
spor
galatasaray
spor toto süper lig
sivasspor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.12. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.16. dakikada Sivasspor soldan korner kazandı. Fajr'in direkt kaleye gönderdiği topa Muslera son anda müdahale etti.26. dakikada Diagne'nin sol kanatta ceza sahasına kestiği topa kimse dokunamadı. Pozisyonu takip eden Feghouli'nin içeri gönderdiği top defansa çarparak uzaklaştı.29. dakikada Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti.31. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, kaleci meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.33. dakikada topla birlikte ilerleyen Gradel'in ceza alanına girmeden çektiği şutta, kaleci Muslera uzanarak golü önledi.35. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği top kalecide kaldı.47. dakikada Van Aanholt'un sol kanattan rakip ceza alanına yerden gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.52. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in ceza sahasına girmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.56. dakikada Van Aanholt'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Diagne'nin şutunda iyi yer tutan kaleci Ali Şaşal Vural, mutlak bir golü önledi.65. dakikada Galatasaray kontra atakla tehlikeli geldi. Feghouli'nin sağ kanattan içeriye kestiği topu son anda fark ederek araya giren kaleci Ali Şaşal Vural, tehlikeyi önledi.73. dakikada rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.76. dakikada Galatasaray defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera topa son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.80. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Luyindama ile Muslere çarpıştı. Sağ kanada açılan topla buluşan Yatabare pasını Fajr'a çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
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galatasaray, spor toto süper lig, sivasspor

Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor

20:27 13.12.2021 (güncellendi: 21:04 13.12.2021)
© AAgalatasaray
galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.
12. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
16. dakikada Sivasspor soldan korner kazandı. Fajr'in direkt kaleye gönderdiği topa Muslera son anda müdahale etti.
26. dakikada Diagne'nin sol kanatta ceza sahasına kestiği topa kimse dokunamadı. Pozisyonu takip eden Feghouli'nin içeri gönderdiği top defansa çarparak uzaklaştı.
29. dakikada Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti.
31. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, kaleci meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.
33. dakikada topla birlikte ilerleyen Gradel'in ceza alanına girmeden çektiği şutta, kaleci Muslera uzanarak golü önledi.
35. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği top kalecide kaldı.
47. dakikada Van Aanholt'un sol kanattan rakip ceza alanına yerden gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.
52. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in ceza sahasına girmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
56. dakikada Van Aanholt'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Diagne'nin şutunda iyi yer tutan kaleci Ali Şaşal Vural, mutlak bir golü önledi.
65. dakikada Galatasaray kontra atakla tehlikeli geldi. Feghouli'nin sağ kanattan içeriye kestiği topu son anda fark ederek araya giren kaleci Ali Şaşal Vural, tehlikeyi önledi.
73. dakikada rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Galatasaray defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera topa son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.
80. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Luyindama ile Muslere çarpıştı. Sağ kanada açılan topla buluşan Yatabare pasını Fajr'a çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
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