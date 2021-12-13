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Hakeme kafa atan futbolcudan 'özür': Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı, tamamen refleksti
Hakeme kafa atan futbolcudan 'özür': Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı, tamamen refleksti
Ordu'da amatör futbol maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Demir, "Doğru bir hareket değildi. Öncelikle... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T15:57+0300
2021-12-13T16:21+0300
hakem
spor
ordu
özür
kafa
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Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Sefa Demir, açıklamalarda bulundu.‘Ben hayatımda kırmızı kart görmemiş bir insanım’Hakemin kim olduğu önemsiz bir şekilde gözüne kestirdiği oyuncuya kırmızı kart vereceğinin belli olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:‘Bir anlık refleksti’Olayın bir anlık refleks olduğunu belirten Demir, “Biz liderliğe oynayan takımız ve maçta mağlubuz. Moralimiz bozulmuş, uzatmalardayız. Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı. Orada ani bir refleks oldu. Bu kesinlikle doğru değil. Benim yetiştirildiğim kültüre, aileme, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp yöneticilerime, hocalarıma karşı yanlıştı. Beni hiç kimse böyle yetiştirmedi. Olay tamamen bir anlık refleksti” şeklinde konuştu.‘Küfür olsaydı orada onlarca kırmızı kart çıkardı’Hakeme kulübeden küfür edildiği iddialarını yalanlayan Demir, şunları belirtti:‘Bundan sonrası için TFF’nin vereceği cezayı bekliyorum’Demir, şöyle devam etti:Ne olmuştu?Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) 2. Bölge 2. Grup’ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor dün karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu’na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polis sahaya girerek önlem alırken, Eynesil Belediyespor’un 1-0 önde olduğu karşılaşma hakem kararı ile 90+5’inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV’nin kamerasına yansıdı.Ünye 1957 Spor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, hakeme kafa atan oyuncularıyla yollarını ayırdıkları belirtildi:
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hakem, ordu, özür, kafa

Hakeme kafa atan futbolcudan 'özür': Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı, tamamen refleksti

15:57 13.12.2021 (güncellendi: 16:21 13.12.2021)
© DHAHakeme kafa atan futbolcu Sefa Demir
Hakeme kafa atan futbolcu Sefa Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© DHA
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Ordu'da amatör futbol maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Demir, "Doğru bir hareket değildi. Öncelikle beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespordan, taraftardan özür diliyorum. Olay tamamen bir anlık refleksti” dedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Sefa Demir, açıklamalarda bulundu.

‘Ben hayatımda kırmızı kart görmemiş bir insanım’

Hakemin kim olduğu önemsiz bir şekilde gözüne kestirdiği oyuncuya kırmızı kart vereceğinin belli olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:
“Üzücü bir olay yaşandı. Görüntülerde sadece benim olayım var ama maçın başından itibaren izlenirse hem rakip takım hem hakemin hataları vardı. Tabii ki yaptığım hareket doğru değil. Bana yakışmayan hareket. Ben hayatımda kırmızı kart görmemiş bir insanım. Kulübe olarak kararlara itiraz ettik. Herhangi bir küfür, her hangi bir taşkınlık yoktu. Videolarda bunlar da var. Daha sonra siz görürsünüz şeklinde bir hareket yaptı yan hakem. Orta hakem sahanın diğer tarafındaydı. Bizim yanımıza geldiğinde hakem, yardımcı hakemle görüştüler. Kulübeye baktı. Kim olduğu önemli değil, gözüne kestirdiği birine kırmızı kart vereceği belliydi. Bize ondan önce de kırmızı kart verdi. Normalde hiçbir hakemin yapmayacağı şekilde hem sahanın dışına çıktı hem benle burun buruna geldi. Normal şartlarda hakemler futbolcuyu yanına yaklaştırmaz. Arasında mesafe olması gerekir.”

‘Bir anlık refleksti’

Olayın bir anlık refleks olduğunu belirten Demir, “Biz liderliğe oynayan takımız ve maçta mağlubuz. Moralimiz bozulmuş, uzatmalardayız. Burnumun dibine gelip kırmızı kart çıkarttı. Orada ani bir refleks oldu. Bu kesinlikle doğru değil. Benim yetiştirildiğim kültüre, aileme, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp yöneticilerime, hocalarıma karşı yanlıştı. Beni hiç kimse böyle yetiştirmedi. Olay tamamen bir anlık refleksti” şeklinde konuştu.

‘Küfür olsaydı orada onlarca kırmızı kart çıkardı’

Hakeme kulübeden küfür edildiği iddialarını yalanlayan Demir, şunları belirtti:
“Biz sadece itiraz ettik. Kimsenin şahsına yönelik küfür olmadı. Küfür olsaydı orada onlarca kırmızı kart çıkardı. Tribün ile saha çok yakın. Tribünden edilen küfür de kulübeden edilmiş şeklinde duyulabilir. Çok yakın yani.”

‘Bundan sonrası için TFF’nin vereceği cezayı bekliyorum’

Demir, şöyle devam etti:
“Bundan sonrası için TFF’nin vereceği cezayı bekliyorum. Ben yaklaşık 10-15 yıldır futbol oynuyorum. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Beni tanıyanlar şaşırıyor bu duruma. Ben de kendi açımdan bunu nasıl yaptığımı düşünüyorum. Kendimi doğru bulmuyorum kesinlikle. Cezam bitince futbola devam edeceğim. Cezam bittikten sonra bu olayın bir anlık refleks olduğunu, böyle bir karaktere sahip olmadığımı herkese göstereceğim. Doğru bir hareket değildi. Öncelikle beni yetiştiren ailemden, hocalarımdan, Ünyespor’dan, Ünyespor taraftarından özür diliyorum. Kulübümüzün ve halkımızın adını böyle kötü bir olayla duyulmasını istemezdim. Türkiye’den de özür dilerim. Türkiye’nin adının da böyle bir olayla ulusal medyada yer almasını istemezdim.”

Ne olmuştu?

Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) 2. Bölge 2. Grup’ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor dün karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu’na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polis sahaya girerek önlem alırken, Eynesil Belediyespor’un 1-0 önde olduğu karşılaşma hakem kararı ile 90+5’inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV’nin kamerasına yansıdı.
Ünye 1957 Spor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, hakeme kafa atan oyuncularıyla yollarını ayırdıkları belirtildi:
“Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”
Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi
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