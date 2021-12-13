https://tr.sputniknews.com/20211213/istanbulda-ekonomi-zirvesi-erdogan-kavcioglu-ve-nebati-gorusmesi-sona-erdi-1051731349.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Hazine Bakanı Nebati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Hazine Bakanı Nebati ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T20:22+0300
2021-12-13T20:22+0300
2021-12-13T20:50+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
nureddin nebati
şahap kavcıoğlu
hazine ve maliye bakanlığı
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049797863_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_025445660a558499f3d6000f62079ff5.jpg
CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak görüşmeyle ilgili "Özellikle döviz kurundaki artışlar ve yeni ekonomi modelinin neler getirileceği tartışıldı" bilgisini verdi.Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi.Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi.Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.Faiz kararı perşembe günü açıklanacakEkonomide haftanın en kritik kararı perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/merkez-bankasi-piyasaya-satim-yonunde-dogrudan-mudahale-edilmektedir-1051714073.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049797863_50:0:1950:1425_1920x0_80_0_0_81acc746d49118cfea19153fa8e213c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, şahap kavcıoğlu, hazine ve maliye bakanlığı, dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Hazine Bakanı Nebati ile görüştü
20:22 13.12.2021 (güncellendi: 20:50 13.12.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile İstanbul'da görüştü. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00'te başlayan toplantı 4.5 saat sürdü.
CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak görüşmeyle ilgili "Özellikle döviz kurundaki artışlar ve yeni ekonomi modelinin neler getirileceği tartışıldı" bilgisini verdi.
Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi.
Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.
Faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Ekonomide haftanın en kritik kararı perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.
Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.