https://tr.sputniknews.com/20211213/istanbulda-ekonomi-zirvesi-erdogan-kavcioglu-ve-nebati-gorusmesi-sona-erdi-1051731349.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Hazine Bakanı Nebati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Hazine Bakanı Nebati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T20:22+0300

2021-12-13T20:22+0300

2021-12-13T20:50+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

nureddin nebati

şahap kavcıoğlu

hazine ve maliye bakanlığı

dolar

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CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak görüşmeyle ilgili "Özellikle döviz kurundaki artışlar ve yeni ekonomi modelinin neler getirileceği tartışıldı" bilgisini verdi.Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya satım yönünde müdahale geldi.Yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi.Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba, 3 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.Faiz kararı perşembe günü açıklanacakEkonomide haftanın en kritik kararı perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak.Merkez Bankası kasım ayında gerçekleştirdiği toplantıda, yüzde 16 seviyesinde olan politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında da politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.TCMB'den yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/merkez-bankasi-piyasaya-satim-yonunde-dogrudan-mudahale-edilmektedir-1051714073.html

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recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, şahap kavcıoğlu, hazine ve maliye bakanlığı, dolar