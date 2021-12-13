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https://tr.sputniknews.com/20211213/kim-kardashian-aralik-boyunca-her-sabah-cocuklarini-uyandirmasi-icin-piyanist-tuttu-1051718855.html
Kim Kardashian aralık boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu
Kim Kardashian aralık boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu rapçi Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları için lüks yaşantısının sınırlarını... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T14:58+0300
2021-12-13T15:09+0300
kim kardashian
yaşam
noel
çocuk
sabah
piyanist
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Rapçi Kanye West ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan reality şov yıldızı Kim Kardashian, lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.1.2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian bu kez çocukları; North, Saint, Chicago ve Psalm için müzisyen tuttu.Habertürk’ün aktardığına göre, 41 yaşındaki reality show yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu.Noel müzikleri çalacakPhilip Cornish adlı piyanistin görevi, Kim Kardashian’ın çocuklarını aralık ayı boyunca sabahları uyandırmak.Kardashian, "Günaydın! Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek" ifadelerini kullandı.ABD'li yıldız, Cornish'in evlerinin oturma odasında krem rengi bir piyanoyu çaldığı görüntüyü takipçileriyle paylaştı.Öte yandan Kim Kardashian, boşanma sürecinde eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık ‘Ye’ olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirmişti.Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren Kanye West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir paylaşımda daha bulunmuştu.Ünlü rapçi, Instagram hesabından Kardashian ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlamıştı. West'in bu gönderisi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Kardashian'ın Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığını dile getiren kullanıcılar, Kanye West'e tepki göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/kanye-west-kim-kardashiana-donmek-istiyor-tanri-bizi-bir-araya-getirecek-1051144833.html
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kim kardashian, noel, çocuk, sabah, piyanist

Kim Kardashian aralık boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu

14:58 13.12.2021 (güncellendi: 15:09 13.12.2021)
© Instagram/Kim Kardashian Kim Kardashian ve çocukları
Kim Kardashian ve çocukları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Instagram/Kim Kardashian
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Reality şov yıldızı Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu rapçi Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları için lüks yaşantısının sınırlarını zorluyor. Kardashian; North, Saint, Chicago ve Psalm'ı sabahları Noel şarkılarıyla uyandıracak bir piyanisti işe aldığını açıkladı.
Rapçi Kanye West ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan reality şov yıldızı Kim Kardashian, lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.
1.2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian bu kez çocukları; North, Saint, Chicago ve Psalm için müzisyen tuttu.
Habertürk’ün aktardığına göre, 41 yaşındaki reality show yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu.

Noel müzikleri çalacak

Philip Cornish adlı piyanistin görevi, Kim Kardashian’ın çocuklarını aralık ayı boyunca sabahları uyandırmak.
Kardashian, "Günaydın! Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek" ifadelerini kullandı.
ABD'li yıldız, Cornish'in evlerinin oturma odasında krem rengi bir piyanoyu çaldığı görüntüyü takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan Kim Kardashian, boşanma sürecinde eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık ‘Ye’ olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirmişti.
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren Kanye West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir paylaşımda daha bulunmuştu.
Ünlü rapçi, Instagram hesabından Kardashian ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlamıştı. West'in bu gönderisi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Kardashian'ın Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığını dile getiren kullanıcılar, Kanye West'e tepki göstermişti.
Kim Kardashian, Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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