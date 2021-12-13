https://tr.sputniknews.com/20211213/meteoroloji-5-gunluk-hava-durumu-raporunu-acikladi-kuvvetli-yagis-devam-edecek-1051707035.html

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı: Kuvvetli yağış devam edecek

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı: Kuvvetli yağış devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak bugün de devam... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T07:50+0300

2021-12-13T07:50+0300

2021-12-13T07:49+0300

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rapor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara’nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ORDU °C, 21°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ELAZIĞ °C, 12°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 7°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı ve bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve bulutlu

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hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, rapor