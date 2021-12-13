https://tr.sputniknews.com/20211213/pasaport-randevu-yogunlugu-yuzde-100e-ulasti-1051721788.html

Pasaport randevu yoğunluğu yüzde 100’e ulaştı

Pasaport randevu yoğunluğu yüzde 100’e ulaştı

İstanbul’da pasaport almak isteyen kişiler, randevu yoğunluğu sebebiyle işlem yaptıramıyor. Yoğunluğun yeni yılda yüzde 36 zamlanacak harçlardan etkilenmek... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T16:06+0300

2021-12-13T16:06+0300

2021-12-13T16:06+0300

türkiye

istanbul

doluluk oranı

randevu

doluluk

pasaport

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

yoğunluk

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İstanbul'da 39 ilçede nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. Bu durum, pasaport süresi dolan ve yurt dışına gitmesi gereken birçok kişinin mağdur olmasına sebep oluyor.Yaşanan yoğunluk sebebiyle pasaport randevusu alamayanlar, ilçe nüfus idaresine gidince de "Randevusuz işlem yapılamıyor" cevabını alıyor. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, yoğunluğun, yeni yılda pasaport harçlarına yapılabilecek yüzde 36'lık zamdan kaynaklandığı öne sürülüyor.Son anda bir indirime gidilmemesi halinde, yeni yılda 1 yıllık pasaport harcının 332 liradan 452 liraya, 3 yıllık pasaport harcının 770 liradan 1048 liraya, 4-10 yıllık pasaportun bedeli de 1008 TL'den 1478 liraya yükselecek. Bu nedenle de birçok kişinin yıl sonuna kadar zamsız pasaport edinmek istediği, bunun da randevularda doluluğu yüzde 100’e taşıdığı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211115/pasaport-ucretlerinde-rekor-fiyat-artisi-yuzde-36-zam-bekleniyor-1050830645.html

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