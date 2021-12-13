https://tr.sputniknews.com/20211213/pasaport-randevu-yogunlugu-yuzde-100e-ulasti-1051721788.html
Pasaport randevu yoğunluğu yüzde 100’e ulaştı
Pasaport randevu yoğunluğu yüzde 100’e ulaştı
İstanbul’da pasaport almak isteyen kişiler, randevu yoğunluğu sebebiyle işlem yaptıramıyor. Yoğunluğun yeni yılda yüzde 36 zamlanacak harçlardan etkilenmek... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T16:06+0300
2021-12-13T16:06+0300
2021-12-13T16:06+0300
türkiye
istanbul
doluluk oranı
randevu
doluluk
pasaport
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
yoğunluk
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İstanbul'da 39 ilçede nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı. Bu durum, pasaport süresi dolan ve yurt dışına gitmesi gereken birçok kişinin mağdur olmasına sebep oluyor.Yaşanan yoğunluk sebebiyle pasaport randevusu alamayanlar, ilçe nüfus idaresine gidince de "Randevusuz işlem yapılamıyor" cevabını alıyor. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, yoğunluğun, yeni yılda pasaport harçlarına yapılabilecek yüzde 36'lık zamdan kaynaklandığı öne sürülüyor.Son anda bir indirime gidilmemesi halinde, yeni yılda 1 yıllık pasaport harcının 332 liradan 452 liraya, 3 yıllık pasaport harcının 770 liradan 1048 liraya, 4-10 yıllık pasaportun bedeli de 1008 TL'den 1478 liraya yükselecek. Bu nedenle de birçok kişinin yıl sonuna kadar zamsız pasaport edinmek istediği, bunun da randevularda doluluğu yüzde 100’e taşıdığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/pasaport-ucretlerinde-rekor-fiyat-artisi-yuzde-36-zam-bekleniyor-1050830645.html
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istanbul, doluluk oranı, randevu, doluluk, pasaport, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü, yoğunluk
Pasaport randevu yoğunluğu yüzde 100’e ulaştı
İstanbul’da pasaport almak isteyen kişiler, randevu yoğunluğu sebebiyle işlem yaptıramıyor. Yoğunluğun yeni yılda yüzde 36 zamlanacak harçlardan etkilenmek istemeyenlerden kaynaklandığı öne sürülüyor.
İstanbul'da 39 ilçede nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı.
Bu durum, pasaport süresi dolan ve yurt dışına gitmesi gereken birçok kişinin mağdur olmasına sebep oluyor.
Yaşanan yoğunluk sebebiyle pasaport randevusu alamayanlar, ilçe nüfus idaresine gidince de "Randevusuz işlem yapılamıyor" cevabını alıyor.
Sözcü'den Habip Atam'ın haberine
göre, yoğunluğun, yeni yılda pasaport harçlarına yapılabilecek yüzde 36'lık zamdan kaynaklandığı öne sürülüyor.
Son anda bir indirime gidilmemesi halinde, yeni yılda 1 yıllık pasaport harcının 332 liradan 452 liraya, 3 yıllık pasaport harcının 770 liradan 1048 liraya, 4-10 yıllık pasaportun bedeli de 1008 TL'den 1478 liraya yükselecek.
Bu nedenle de birçok kişinin yıl sonuna kadar zamsız pasaport edinmek istediği, bunun da randevularda doluluğu yüzde 100’e taşıdığı belirtiliyor.