Sağlıkçıların talebi: En kısa zamanda, en kapsayıcı ücret düzenlemesinin yapılması

Sağlıkçıların talebi: En kısa zamanda, en kapsayıcı ücret düzenlemesinin yapılması

TBMM'de pratisyen hekimlere 2 bin 500 TL, uzman hekimlere 5 bin TL zam olarak duyurulan maddeler sağlık çalışanlarını da kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmek... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi. Düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden hazırlanacağı ifade edildi.Sağlıkçılar yapılması hedeflenen düzenlemenin vakit kaybetmeden yapılması ve kapsayıcı olması görüşünde. Sputnik’e düzenlemenin geri çekilmesini değerlendiren Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş şunları söyledi:‘Bütüncül yaklaşım olmalı’‘Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelmesini bekliyoruz’Geçtiğimiz hafta içerisinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ve görüşlerini Bakan Koca’ya da aktardıklarını belirten Durmuş “Sağlık Bakanımıza da görüşlerimizi aktardık. Bu görüşlerimiz yeni değil. Aylardır bu görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu gün gelişen bir sorun değil. Uzun yıllardır var olan bir sorun. Bunun çözülmesi için biz her zeminde mücadele ediyoruz ama maalesef siyaset mekanizması bürokrasi mekanizması meseleyi her zaman sümen altı etti ve zamana yaymakla süreci geçiştirdiler. Bugün buna yönelik atılmış adım önemli ve büyük bir adım. Ama eksiktir ve bize göre kadüktür. Sağlık çalışanlarının göz ardı edilmemesi gerekir. Onların da mutlaka mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bu sefer yok saymak gibi bir durumun olacağını düşünmüyorum. Düzenleme Sağlık Komisyonu'na çekildi ve Sağlık Komisyonu'nda detaylı bir çalışmayla daha kapsayıcı bir düzenlemenin yapılacağına inanıyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra meclise genel kuruluna gelecek orada da ben yasal açacağına inanıyorum” dedi.TTB İş bırakmaya hazırlanıyorTürk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası yaptıkları ortak açıklamada “15 Aralık 2021 günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığı'nı ve iktidarı uyaracağız” ifadelerine yer verildi. Açıklama da “ Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan salgını değil algıyı yönetmeye çalışarak, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı TBMM'ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Daha önce Meclis'te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir” denildi.

