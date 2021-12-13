https://tr.sputniknews.com/20211213/saglikcilarin-talebi-en-kisa-zamanda-en-kapsayici-ucret-duzenlemesinin-yapilmasi-1051724777.html
Sağlıkçıların talebi: En kısa zamanda, en kapsayıcı ücret düzenlemesinin yapılması
Sağlıkçıların talebi: En kısa zamanda, en kapsayıcı ücret düzenlemesinin yapılması
TBMM'de pratisyen hekimlere 2 bin 500 TL, uzman hekimlere 5 bin TL zam olarak duyurulan maddeler sağlık çalışanlarını da kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmek... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:17+0300
2021-12-13T17:17+0300
2021-12-13T17:19+0300
türkiye
tbmm
ttb
hemşire
türk tabipleri birliği (ttb)
tbmm genel kurulu
doktor
diş hekimi
iş bırakma
hekim
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TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi. Düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden hazırlanacağı ifade edildi.Sağlıkçılar yapılması hedeflenen düzenlemenin vakit kaybetmeden yapılması ve kapsayıcı olması görüşünde. Sputnik’e düzenlemenin geri çekilmesini değerlendiren Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş şunları söyledi:‘Bütüncül yaklaşım olmalı’‘Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelmesini bekliyoruz’Geçtiğimiz hafta içerisinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ve görüşlerini Bakan Koca’ya da aktardıklarını belirten Durmuş “Sağlık Bakanımıza da görüşlerimizi aktardık. Bu görüşlerimiz yeni değil. Aylardır bu görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu gün gelişen bir sorun değil. Uzun yıllardır var olan bir sorun. Bunun çözülmesi için biz her zeminde mücadele ediyoruz ama maalesef siyaset mekanizması bürokrasi mekanizması meseleyi her zaman sümen altı etti ve zamana yaymakla süreci geçiştirdiler. Bugün buna yönelik atılmış adım önemli ve büyük bir adım. Ama eksiktir ve bize göre kadüktür. Sağlık çalışanlarının göz ardı edilmemesi gerekir. Onların da mutlaka mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bu sefer yok saymak gibi bir durumun olacağını düşünmüyorum. Düzenleme Sağlık Komisyonu'na çekildi ve Sağlık Komisyonu'nda detaylı bir çalışmayla daha kapsayıcı bir düzenlemenin yapılacağına inanıyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra meclise genel kuruluna gelecek orada da ben yasal açacağına inanıyorum” dedi.TTB İş bırakmaya hazırlanıyorTürk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası yaptıkları ortak açıklamada “15 Aralık 2021 günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığı'nı ve iktidarı uyaracağız” ifadelerine yer verildi. Açıklama da “ Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan salgını değil algıyı yönetmeye çalışarak, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı TBMM'ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Daha önce Meclis'te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir” denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tbmm, ttb, hemşire, türk tabipleri birliği (ttb), tbmm genel kurulu, doktor, diş hekimi, iş bırakma, hekim, sağlık bakanı, sağlık-sen, semih durmuş, sağlık personeli
Sağlıkçıların talebi: En kısa zamanda, en kapsayıcı ücret düzenlemesinin yapılması
17:17 13.12.2021 (güncellendi: 17:19 13.12.2021)
Özel
TBMM'de pratisyen hekimlere 2 bin 500 TL, uzman hekimlere 5 bin TL zam olarak duyurulan maddeler sağlık çalışanlarını da kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmek üzere yasa teklifinden çıkarıldı. Sağlıkçılar düzenlemenin kısa zamanda en kapsayıcı şekilde yapılmasını istiyor. TBB bu çağrıyı dile getirmek için 15 Aralık günü iş bırakacağını açıkladı.
TBMM Genel Kurulu'nda
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor
ve diş hekimlerine
yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren
maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi
. Düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden hazırlanacağı ifade edildi.
Sağlıkçılar yapılması hedeflenen düzenlemenin vakit kaybetmeden yapılması ve kapsayıcı olması görüşünde. Sputnik’e düzenlemenin geri çekilmesini değerlendiren Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş şunları söyledi:
‘Bütüncül yaklaşım olmalı’
“Hekimlerle ilgili yapılmış olan düzenlemeyi yerinde buluyoruz yapılması gereken bir düzenleme olarak görüyoruz. Geç kalmış bir düzenleme olarak görüyoruz. Çünkü sağlıkta uzun süredir ücretlerde bir hakkaniyetsizlik var. Sağlık çalışanları, hekim camiası kamuoyunda bilindiğin aksine çok az ücretler alıyorlar. Bu ücretlerin iyileştirilmesi ile ilgili uzun zamandan beri bizim bir mücadelemiz var. Bu süre içerisinde gündeme geldi. Pandemi süreci içerisinde de sağlık çalışanları hekimler hemşireler başta olmak üzere çok ciddi manada eskiden aldıkları paraları alamaz hale geldi. İnsanların kredi kartı borçları, taksitleri, kiralarını var ve şu anda bunları ödeyemez hale geldiler. Ciddi manada ödeme sıkıntı yaşar duruma geldiler. Bir düzenleme yapılması elzem kaçınılmazdı. Bu düzenlemede bir bütüncül yaklaşımla meseleye bakılmadığını gördük. Sadece hekimlerle ilgli yapılan bir düzenleme yeterli bir düzenleme olmaz. Diğer sağlık çalışanları da aynı hekimlerin gibi yaşamış olduğu sıkıntılar bizatihi yaşıyorlar. Çünkü aynı performans sistemini tabiler. Her birinin çok ciddi manada ücret kayıpları var. Yapılacak olan düzenlemede mutlaka sağlık çalışanlarına mağduriyetlerinin giderilmesi ne yönelik adımların atılması gerekiyor”
‘Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelmesini bekliyoruz’
Geçtiğimiz hafta içerisinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini ve görüşlerini Bakan Koca’ya da aktardıklarını belirten Durmuş “Sağlık Bakanımıza da görüşlerimizi aktardık. Bu görüşlerimiz yeni değil. Aylardır bu görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu gün gelişen bir sorun değil. Uzun yıllardır var olan bir sorun. Bunun çözülmesi için biz her zeminde mücadele ediyoruz ama maalesef siyaset mekanizması bürokrasi mekanizması meseleyi her zaman sümen altı etti ve zamana yaymakla süreci geçiştirdiler. Bugün buna yönelik atılmış adım önemli ve büyük bir adım. Ama eksiktir ve bize göre kadüktür. Sağlık çalışanlarının göz ardı edilmemesi gerekir. Onların da mutlaka mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bu sefer yok saymak gibi bir durumun olacağını düşünmüyorum. Düzenleme Sağlık Komisyonu'na çekildi ve Sağlık Komisyonu'nda detaylı bir çalışmayla daha kapsayıcı bir düzenlemenin yapılacağına inanıyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra meclise genel kuruluna gelecek orada da ben yasal açacağına inanıyorum” dedi.
TTB İş bırakmaya hazırlanıyor
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası yaptıkları ortak açıklamada “15 Aralık 2021 günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığı'nı ve iktidarı uyaracağız” ifadelerine yer verildi. Açıklama da “ Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan salgını değil algıyı yönetmeye çalışarak, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı TBMM'ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Daha önce Meclis'te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir” denildi.