https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-personelinin-ozluk-haklarina-iliskin-duzenleme-doktorlarla-ilgili-madde-geri-cekildi-1051696045.html
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T17:36+0300
2021-12-12T17:36+0300
2021-12-12T17:36+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
komisyon
sağlık çalışanı
hak
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Meclis Sanayi Komisyonu, sağlık çalışanlarına, maaş, ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesine ilişkin hekimlerle ilgili maddelerin tekliften geri çekilmesine karar verdi.Elektrik faturalarında TRT payını kaldıran torba kanun görüşmelerinde hekimlerin maaşlarına zam öngören madde düzenlemeye eklenmişti.Sağlık çalışanları tarafından eleştirilmiştiAncak sağlık çalışanlarının düzenlemenin kapsamına yönelik eleştirileri nedeniyle, ilgili madde komisyona geri çekildi.Bugün yapılan sanayi komisyonu görüşmelerinde hekimleri ilgilendiren madde ihdaslarının tekliften çıkarılmasına karar verildi.Muhalefet partileri yeni bir kanun teklifinin hazırlanması ve teklifin sağlık komisyonunda görüşülmesini talep etti.Yapılacak düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması için bir çalışma yürütülecek.Düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-personelinin-ozluk-haklarina-iliskin-duzenleme-komisyonda-yeniden-gorusulecek-1051683391.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, komisyon, sağlık çalışanı, hak
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yeniden görüşüldü. Sağlık çalışanlarına, maaş, ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesinde hekimlerle ilgili maddeler, tekliften geri çekildi.
Meclis Sanayi Komisyonu, sağlık çalışanlarına, maaş, ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesine ilişkin hekimlerle ilgili maddelerin tekliften geri çekilmesine karar verdi.
Elektrik faturalarında TRT payını kaldıran torba kanun görüşmelerinde hekimlerin maaşlarına zam öngören madde düzenlemeye eklenmişti.
Sağlık çalışanları tarafından eleştirilmişti
Ancak sağlık çalışanlarının düzenlemenin kapsamına yönelik eleştirileri nedeniyle, ilgili madde komisyona geri çekildi.
Bugün yapılan sanayi komisyonu görüşmelerinde hekimleri ilgilendiren madde ihdaslarının tekliften çıkarılmasına karar verildi.
Muhalefet partileri yeni bir kanun teklifinin hazırlanması ve teklifin sağlık komisyonunda görüşülmesini talep etti.
Yapılacak düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması için bir çalışma yürütülecek.
Düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi bekleniyor.