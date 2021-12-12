https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-personelinin-ozluk-haklarina-iliskin-duzenleme-doktorlarla-ilgili-madde-geri-cekildi-1051696045.html

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T17:36+0300

2021-12-12T17:36+0300

2021-12-12T17:36+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

komisyon

sağlık çalışanı

hak

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Meclis Sanayi Komisyonu, sağlık çalışanlarına, maaş, ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesine ilişkin hekimlerle ilgili maddelerin tekliften geri çekilmesine karar verdi.Elektrik faturalarında TRT payını kaldıran torba kanun görüşmelerinde hekimlerin maaşlarına zam öngören madde düzenlemeye eklenmişti.Sağlık çalışanları tarafından eleştirilmiştiAncak sağlık çalışanlarının düzenlemenin kapsamına yönelik eleştirileri nedeniyle, ilgili madde komisyona geri çekildi.Bugün yapılan sanayi komisyonu görüşmelerinde hekimleri ilgilendiren madde ihdaslarının tekliften çıkarılmasına karar verildi.Muhalefet partileri yeni bir kanun teklifinin hazırlanması ve teklifin sağlık komisyonunda görüşülmesini talep etti.Yapılacak düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması için bir çalışma yürütülecek.Düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-personelinin-ozluk-haklarina-iliskin-duzenleme-komisyonda-yeniden-gorusulecek-1051683391.html

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tbmm, tbmm genel kurulu, komisyon, sağlık çalışanı, hak