https://tr.sputniknews.com/20211213/tarim-ve-orman-bakanligi-arpa-fiyatinin-piyasa-fiyati-altinda-kaldigi-iddiasi-gercegi-yansitmiyor-1051710987.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Arpa fiyatının piyasa fiyatı altında kaldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı: Arpa fiyatının piyasa fiyatı altında kaldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Pakdemirli’nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T11:24+0300

2021-12-13T11:24+0300

2021-12-13T11:24+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

fiyat

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

tarım ve orman bakanlığı

tmo

arpa

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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasına ilişkin açıklama yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatlarının hasat öncesinde Mayıs ayında açıklandığının vurgulandığı yazıda, "Ancak Mayıs ayı sonrasında kuraklığın etkileri ile verimin düşmesi hasat sonrasında ürün maliyeti hesaplamalarına artış yönünde etki etmiştir. Açıklanan maliyet ve fiyatlar, hasat ile birlikte oluşan verileri içermektedir. Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir. Diğer taraftan; meydana gelen kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerimize kuraklık desteği verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık destek ödemesi Aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/bakan-pakdemirli-belki-de-yalniz-yasamayi-sevdiginden-kimse-ona-ulasamamisti-1051703767.html

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türkiye, ekonomi, fiyat, toprak mahsulleri ofisi (tmo), tarım ve orman bakanlığı, tmo, arpa