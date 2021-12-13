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Tarım ve Orman Bakanlığı: Arpa fiyatının piyasa fiyatı altında kaldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
© AATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakan Pakdemirli’nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Arpa fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamanın çarpıtılarak farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir" denildi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi arpa üretimi, kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 30.7 oranında, buğday üretimi ise geçen yıla göre yüzde 13.9 oranında azalma göstermiştir. Kuraklığın da etkisiyle birim alandan elde edilen verimin düşmesi kilogram başına düşen maliyeti artırmaktadır. Arpa üretiminin dekara maliyeti, buğdaya göre daha az olmaktadır. Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle dekar başına arpa verimindeki düşüş, buğdaya göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 kilogram arpanın maliyeti, 1 kilogram buğdaya göre daha yüksek oluşmuştur."
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatlarının hasat öncesinde Mayıs ayında açıklandığının vurgulandığı yazıda, "Ancak Mayıs ayı sonrasında kuraklığın etkileri ile verimin düşmesi hasat sonrasında ürün maliyeti hesaplamalarına artış yönünde etki etmiştir. Açıklanan maliyet ve fiyatlar, hasat ile birlikte oluşan verileri içermektedir. Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir. Diğer taraftan; meydana gelen kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerimize kuraklık desteği verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık destek ödemesi Aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz" denildi.