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Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde yapılan hatadan dolayı UEFA kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T15:54+0300
2021-12-13T16:13+0300
spor
uefa
manchester city
villareal futbol kulübü
uefa şampiyonlar ligi
kura çekimi
atletico madrid
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NTV Spor'un aktardığına göre UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde, ilk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.Bunun üzerine UEFA kura çekiminin teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacağını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1051718018.html
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uefa, manchester city, villareal futbol kulübü, uefa şampiyonlar ligi, kura çekimi, atletico madrid

Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

15:54 13.12.2021 (güncellendi: 16:13 13.12.2021)
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIARTUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIART
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde yapılan hatadan dolayı UEFA kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.
NTV Spor'un aktardığına göre UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde, ilk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
14:38
Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.
Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.
Bunun üzerine UEFA kura çekiminin teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacağını duyurdu.
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