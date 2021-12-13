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Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
15:54 13.12.2021 (güncellendi: 16:13 13.12.2021)
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIARTUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIART
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde yapılan hatadan dolayı UEFA kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.
NTV Spor'un aktardığına göre UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde, ilk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.
Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.
UEFA confirm Champions League redraw after huge Manchester United mistake#LFC https://t.co/J7GR2CNPpk— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) December 13, 2021
Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.
Clubs involved in Champions League draw mistake are in direct contact with Uefa to clarify the situation. Still waiting for final decision. 🔴 #UCL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021
This is what happened, via @mjcritchley ⤵️pic.twitter.com/zlFxP7C8OO
Bunun üzerine UEFA kura çekiminin teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacağını duyurdu.
Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021