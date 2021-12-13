https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-ligi-son-16-turu-kura-cekimi-tekrarlanacak-1051721227.html

Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde yapılan hatadan dolayı UEFA kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T15:54+0300

2021-12-13T15:54+0300

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spor

uefa

manchester city

villareal futbol kulübü

uefa şampiyonlar ligi

kura çekimi

atletico madrid

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NTV Spor'un aktardığına göre UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde, ilk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.Bunun üzerine UEFA kura çekiminin teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacağını duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1051718018.html

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uefa, manchester city, villareal futbol kulübü, uefa şampiyonlar ligi, kura çekimi, atletico madrid