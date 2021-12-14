https://tr.sputniknews.com/20211214/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-kamuya-517-sehit-ve-gazi-yakini-ile-gazi-atayacak-1051747080.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:47+0300
2021-12-14T11:47+0300
2021-12-14T11:47+0300
türkiye
şehit
gazi
akraba
kamu
atama
iş
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atamalar yarın gerçekleştirilecek.Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kuran kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak.Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla "sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-derya-yanik-ihtiyac-sahibi-olup-da-hizmetlere-ulasamayan-tek-bir-vatandasimiz-dahi-kalmadi-1051678358.html
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şehit, gazi, akraba, kamu, atama, iş, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atamalar yarın gerçekleştirilecek.
Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kuran kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı.
Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.
Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak.
Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla "sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.