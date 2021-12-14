https://tr.sputniknews.com/20211214/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-kamuya-517-sehit-ve-gazi-yakini-ile-gazi-atayacak-1051747080.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuya 517 şehit ve gazi yakını ile gazi atayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:47+0300

2021-12-14T11:47+0300

2021-12-14T11:47+0300

türkiye

şehit

gazi

akraba

kamu

atama

iş

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051747055_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3770ff89099ead51123ac6e0744ad86f.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atamalar yarın gerçekleştirilecek.Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kuran kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak.Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla "sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-derya-yanik-ihtiyac-sahibi-olup-da-hizmetlere-ulasamayan-tek-bir-vatandasimiz-dahi-kalmadi-1051678358.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şehit, gazi, akraba, kamu, atama, iş, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı