https://tr.sputniknews.com/20211214/aksenerden-dolar-paylasimi-ekonomi-cahili-zihniyete-son-verecegiz-1051764558.html

Akşener’den dolar paylaşımı: Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz

Akşener’den dolar paylaşımı: Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kur krizine davetiye çıkarıp Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T19:27+0300

2021-12-14T19:27+0300

2021-12-14T19:44+0300

politika

meral akşener

dolar

yoğun bakım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049797162_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6109fa5391916d8e9ab7b6e9244d4c1c.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından döviz kuruyla ilgili paylaşımda bulundu.Paylaştığı görselde Akşener, “Kur krizine davetiye çıkarıp Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz” ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, dolar, yoğun bakım