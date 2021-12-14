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https://tr.sputniknews.com/20211214/aksenerden-dolar-paylasimi-ekonomi-cahili-zihniyete-son-verecegiz-1051764558.html
Akşener’den dolar paylaşımı: Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz
Akşener’den dolar paylaşımı: Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kur krizine davetiye çıkarıp Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T19:27+0300
2021-12-14T19:27+0300
2021-12-14T19:44+0300
politika
meral akşener
dolar
yoğun bakım
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından döviz kuruyla ilgili paylaşımda bulundu.Paylaştığı görselde Akşener, “Kur krizine davetiye çıkarıp Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz” ifadelerine yer verdi.
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meral akşener, dolar, yoğun bakım
Akşener’den dolar paylaşımı: Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz 19:27 14.12.2021 (güncellendi: 19:44 14.12.2021)
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kur krizine davetiye çıkarıp Türk Lirası'nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Twitter hesabından döviz kuruyla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaştığı görselde Akşener,
“Kur krizine davetiye çıkarıp Türk Lirası' nı pul eden ekonomi cahili zihniyete son vereceğiz. Projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz” ifadelerine yer verdi.