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https://tr.sputniknews.com/20211214/aliyev-ermenistan-tarafindan-iyi-niyet-gorursek-baris-anlasmasi-icin-calismaya-baslayabiliriz-1051769128.html
Aliyev: Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz
Aliyev: Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'dan iyi niyet görmeleri halinde bu ülkeyle barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlayabileceklerini bildirdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T21:53+0300
2021-12-14T21:53+0300
dünya
ermenistan
nato
azerbeycan
ilham aliyev
jens stoltenberg
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Aliyev, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, ülkesinin NATO'nun güvenilir bir ortağı olduğunu belirterek, Afganistan'daki NATO misyonuna 2002'den bu yaza kadar katkı yaptıklarını, Azerbaycan askerlerinin Afganistan'dan ayrılan son koalisyon askerleri arasında yer aldığını dile getirdi.Aliyev, Stoltenberg ile gelecekteki iş birliği planlarını konuştuklarını, Azerbaycan'ın NATO'nun askeri eğitimlerine katıldığını, bölgenin barışı ve istikrarına hizmet amacıyla NATO üyesi Türkiye ile sadece bu yıl 7 ortak askeri eğitim yaptıklarını söyledi.Azerbaycan'ın bölgede barış, istikrar ve öngörülebilirlik istediğini vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:Aliyev, enerji meselesini de görüştüklerini, ülkesinin 4 NATO üyesine doğal gaz temin ettiğini kaydetti.Zengezur koridoruAliyev, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı üçlü görüşmeden beklentisi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Zengezur koridoru hakkındaki soruyu yanıtlarken, Zengezur koridorunun açılmasının geçen yıl Rusya ile imzaladıkları üçlü bildiri gereği Ermenistan için zorunluluk olduğunu anlattı.Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan bir demir yolu hattı ve otoyol inşası için anlaştıklarını hatırlatan Aliyev, otoyolun kesin güzergahının henüz tespit edilmediğini, bunun gelecek görüşmelerde ele alınacağını aktardı.Aliyev, "Bu akşam Charles Michel ile üçlü toplantıda da bu konuyu görüşeceğiz." dedi.Zengezur koridorunun Laçin koridoru ile aynı yasal rejime tabi olması gerektiğinin altını çizen Aliyev, Laçin koridorunda gümrük bulunmadığını, bu nedenle Zengezur koridorunda da gümrük bulunmaması gerektiğini ifade etti.Aliyev, "Ermenistan, gümrük kurulmasında, mallar ve kişilerin kontrol edilmesinde ısrarcı davranırsa biz de Laçin koridorunda aynısı için ısrarcı oluruz. Bunun kararını Ermenistan verecek. Biz her iki seçeneğe de açığız. Ya ikisinde de gümrük olmayacak ya da ikisinde de olacak." diye konuştu.Husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirten Aliyev, bugün Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturacağını ifade etti.Stoltenberg, NATO'nun bu yaz Afganistan'dan çekilmesi sonrası Azerbaycan askerlerinin Kabil Havaalanından tahliyeler sırasında önemli rol oynadığına dikkati çekerek, teşekkürlerini iletti.Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarın önemine işaret eden Stoltenberg, "NATO'nun iki değerli ortağı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyi destekliyoruz." ifadesini kullandı.Stoltenberg, iki ülke arasında diyalog kurulmasının önemine vurgu yaparak, anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini, NATO'nun Azerbaycan ile Ermenistan arasında taraf tutmadığını kaydetti.
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ermenistan, nato, azerbeycan, ilham aliyev, jens stoltenberg

Aliyev: Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz

21:53 14.12.2021
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'dan iyi niyet görmeleri halinde bu ülkeyle barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlayabileceklerini bildirdi.
Aliyev, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, ülkesinin NATO'nun güvenilir bir ortağı olduğunu belirterek, Afganistan'daki NATO misyonuna 2002'den bu yaza kadar katkı yaptıklarını, Azerbaycan askerlerinin Afganistan'dan ayrılan son koalisyon askerleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Aliyev, Stoltenberg ile gelecekteki iş birliği planlarını konuştuklarını, Azerbaycan'ın NATO'nun askeri eğitimlerine katıldığını, bölgenin barışı ve istikrarına hizmet amacıyla NATO üyesi Türkiye ile sadece bu yıl 7 ortak askeri eğitim yaptıklarını söyledi.
Azerbaycan'ın bölgede barış, istikrar ve öngörülebilirlik istediğini vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:
"Çabalarımız bölgede yeni bir savaş riskini asgariye indirme amacını taşımaktadır. Bu amaçla en iyi yol iletişim kanallarını açık tutmak, aktif diyalog kurmak ve yeniden komşu olmayı öğrenmektir. Politikamız gayet açıktır. Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek teklif ettiğimiz gibi iki ülke arasında barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz."
Aliyev, enerji meselesini de görüştüklerini, ülkesinin 4 NATO üyesine doğal gaz temin ettiğini kaydetti.

Zengezur koridoru

Aliyev, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı üçlü görüşmeden beklentisi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Zengezur koridoru hakkındaki soruyu yanıtlarken, Zengezur koridorunun açılmasının geçen yıl Rusya ile imzaladıkları üçlü bildiri gereği Ermenistan için zorunluluk olduğunu anlattı.
Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan bir demir yolu hattı ve otoyol inşası için anlaştıklarını hatırlatan Aliyev, otoyolun kesin güzergahının henüz tespit edilmediğini, bunun gelecek görüşmelerde ele alınacağını aktardı.
Aliyev, "Bu akşam Charles Michel ile üçlü toplantıda da bu konuyu görüşeceğiz." dedi.
Zengezur koridorunun Laçin koridoru ile aynı yasal rejime tabi olması gerektiğinin altını çizen Aliyev, Laçin koridorunda gümrük bulunmadığını, bu nedenle Zengezur koridorunda da gümrük bulunmaması gerektiğini ifade etti.
Aliyev, "Ermenistan, gümrük kurulmasında, mallar ve kişilerin kontrol edilmesinde ısrarcı davranırsa biz de Laçin koridorunda aynısı için ısrarcı oluruz. Bunun kararını Ermenistan verecek. Biz her iki seçeneğe de açığız. Ya ikisinde de gümrük olmayacak ya da ikisinde de olacak." diye konuştu.
Husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirten Aliyev, bugün Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturacağını ifade etti.
Stoltenberg, NATO'nun bu yaz Afganistan'dan çekilmesi sonrası Azerbaycan askerlerinin Kabil Havaalanından tahliyeler sırasında önemli rol oynadığına dikkati çekerek, teşekkürlerini iletti.
Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarın önemine işaret eden Stoltenberg, "NATO'nun iki değerli ortağı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyi destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, iki ülke arasında diyalog kurulmasının önemine vurgu yaparak, anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini, NATO'nun Azerbaycan ile Ermenistan arasında taraf tutmadığını kaydetti.
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