https://tr.sputniknews.com/20211214/aliyev-ve-pasinyan-michel-ile-uclu-gorusmede-bir-araya-geldi-1051773174.html
Aliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi
Aliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T23:51+0300
2021-12-14T23:51+0300
2021-12-14T23:51+0300
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ermenistan
azerbaycan
ilham aliyev
charles michel
dağlık karabağ
avrupa birliği
görüşme
nikol paşinyan
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, çarşamba günü düzenlenecek AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gün içinde ayrı ayrı görüştü.Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmadı.Aliyev, Paşinyan ve Michel daha sonra akşam yemeğinde üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantı 2 saatten fazla sürdü.Aliyev, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Karabağ savaşı sonrasında Ermenistan ile husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirterek Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturmasını beklediği ifade etmişti.Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/avrupa-birliginin-karabag-cozumundeki-rolu-oldukca-sinirli-1051772883.html
ermenistan
azerbaycan
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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, charles michel, dağlık karabağ, avrupa birliği, görüşme, nikol paşinyan
Aliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, çarşamba günü düzenlenecek AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gün içinde ayrı ayrı görüştü.
Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmadı.
Aliyev, Paşinyan ve Michel daha sonra akşam yemeğinde üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantı 2 saatten fazla sürdü.
Aliyev, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Karabağ savaşı sonrasında Ermenistan ile husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirterek Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturmasını beklediği ifade etmişti.
Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.