https://tr.sputniknews.com/20211214/bae-f-35-alimiyla-ilgili-gorusmeleri-askiya-aldi-1051771954.html

'BAE, F-35 alımıyla ilgili görüşmeleri askıya aldı'

'BAE, F-35 alımıyla ilgili görüşmeleri askıya aldı'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi temsilcisi, F-35 savaş uçağı alımıyla ilgili görüşmelerin askıya alındığı konusunda ABD'ye bilgi verildiğini açıkladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:14+0300

2021-12-14T23:14+0300

2021-12-14T23:14+0300

savunma

abd

f-35

askıya alma

görüşme

birleşik arap emirlikleri (bae)

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BAE, ABD ile Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen 5. nesil F-35 savaş uçakları alımına yönelik görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.Resmi temsilci, yaptığı açıklamada, "BAE, F-35 alımıyla ilgili müzakereleri askıya aldıklarını bildirdi. Teknik talepler, bağımsız işlem kısıtlamaları, maliyet-fayda analizi yeniden değerlemeye yol açtı" ifadelerini kullandı.Temsilci, "BAE için ABD, gelişmiş savunma teknolojileri alanındaki en tercih edilen tedarikçi olarak kalıyor ve F-35 tedarikiyle ilgili görüşmeler gelecekte yeniden başlatılabilir" dedi.Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE’nin, F-35 ve diğer silahların alımıyla ilgili yapılan görüşmelerden çekilme tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.Sebep olarak ABD’nin, 'Çin'in casusluğuna karşı koruma' amacıyla ileri sürdüğü ‘külfetli’ güvenlik talepleri gösterilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210809/Wsj-rus-su-75-checkmate-ucagi-abdnin-basini-agritacak-1045204178.html

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abd, f-35, askıya alma, görüşme, birleşik arap emirlikleri (bae)