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BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada
BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T21:33+0300
2021-12-14T21:33+0300
koronavirüs
israil
bae
karantina
koronavirüs
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İsrail Başbakanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'le birlikte BAE'den dönen heyette bir kişinin enfekte olduğu ifade edildi."Sağlık Bakanlığının prosedürlerine göre Bennett de dahil olmak üzere heyetin tamamının karantinaya girdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin yarın tekrar PCR testi verecekleri aktarıldı.İsrail tarihinde ilk kez Başbakan sıfatıyla BAE'ye resmi ziyarette bulunan Naftali Bennett, dün Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/israil-basbakani-bae-ile-baglarinin-bolgedeki-iliski-agi-icin-kose-tasi-olmasini-diledi-1051732812.html
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israil, bae, karantina, koronavirüs

BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada

21:33 14.12.2021
© REUTERS / GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO)Naftali Bennett- Muhammed bin Zayid Al Nahyan
Naftali Bennett- Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO)
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya girdi.
İsrail Başbakanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'le birlikte BAE'den dönen heyette bir kişinin enfekte olduğu ifade edildi.
"Sağlık Bakanlığının prosedürlerine göre Bennett de dahil olmak üzere heyetin tamamının karantinaya girdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin yarın tekrar PCR testi verecekleri aktarıldı.
İsrail tarihinde ilk kez Başbakan sıfatıyla BAE'ye resmi ziyarette bulunan Naftali Bennett, dün Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.
İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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İsrail Başbakanı 'BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı' olmasını diledi
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