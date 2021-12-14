https://tr.sputniknews.com/20211214/barlas-istanbul-ve-izmir-belediyesinde-pkknin-militanlarina-onemli-mevkiler-teslim-ediyorlar-1051746132.html
Barlas: İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler teslim ediyorlar
Barlas: İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler teslim ediyorlar
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok. İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:25+0300
2021-12-14T11:25+0300
2021-12-14T11:25+0300
türkiye
izmir
pkk
süleyman soylu
ibb
izmir büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mehmet barlas
ekrem imamoğlu
tunç soyer
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Barlas, Sabah gazetesinde yer alan yazısında, "Muhalefet teröristlerle işbirliği yapıyor" dedi ve "Önceki gün A Haber'deki Canan Barlas'la Gündem programında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne tür işler çevirdiği iyice açıklandı. Artık biliyoruz ki PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok. İstanbul Belediyesi ile İzmir Belediyesi bunlara en önemli mevkileri teslim ediyor. Türkiye'deki merkezi hükümetin yetkilileri bu konuda daha fazla seyirci kalmamalı. Yani eğer sabıkalı bir PKK'lı veya herhangi bir terör örgütü üyesi bir belediyede görev alırsa İçişleri Bakanlığı mutlaka harekete geçmeli ve bu skandala izin vermemeli" dedi.'Gereği mutlaka yapılmalı'Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, belediye çalışanları hakkında "Gereği yapılmalı" dedi ve şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211213/imamoglu-halk-ekmek-kuyrugundaki-vatandaslarimizin-goruntulerinin-yayinlanmasindan-memnun-degilim-1051736346.html
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izmir, pkk, süleyman soylu, ibb, izmir büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mehmet barlas, ekrem imamoğlu, tunç soyer
Barlas: İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler teslim ediyorlar
Sabah yazarı Mehmet Barlas, "PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok. İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler teslim ediyorlar" dedi.
Barlas, Sabah gazetesinde yer alan yazısında
, "Muhalefet teröristlerle işbirliği yapıyor
" dedi ve "Önceki gün A Haber'deki Canan Barlas'la Gündem programında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne tür işler çevirdiği iyice açıklandı. Artık biliyoruz ki PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok. İstanbul Belediyesi ile İzmir Belediyesi bunlara en önemli mevkileri teslim ediyor. Türkiye'deki merkezi hükümetin yetkilileri bu konuda daha fazla seyirci kalmamalı. Yani eğer sabıkalı bir PKK'lı veya herhangi bir terör örgütü üyesi bir belediyede görev alırsa İçişleri Bakanlığı mutlaka harekete geçmeli ve bu skandala izin vermemeli
" dedi.
'Gereği mutlaka yapılmalı'
Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, belediye çalışanları hakkında "Gereği yapılmalı" dedi ve şunları ifade etti:
"Soylu 'Türkiye'de sadece bir avuç PKK'lı kaldı' diyor. Bu elbette büyük başarı. Terörle mücadele konusundaki başarıyı kimse görmezlikten gelemez. Ama bu teröristlerden bazılarının İstanbul ve İzmir belediyelerinde çalışması da asla kabul edilemez. Bunun gereği mutlaka yapılmalıdır. Kısacası, Türkiye hem içeriden hem dışarıdan kuşatılıyor. Bereket 80 milyonu aşkın Türk, son nefeslerine kadar bunlarla boğuşmaya hazır."