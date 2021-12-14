https://tr.sputniknews.com/20211214/barlas-istanbul-ve-izmir-belediyesinde-pkknin-militanlarina-onemli-mevkiler-teslim-ediyorlar-1051746132.html

Barlas: İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler teslim ediyorlar

Barlas: İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler teslim ediyorlar

Sabah yazarı Mehmet Barlas, "PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok. İstanbul ve İzmir Belediyesi'nde PKK'nın militanlarına önemli mevkiler... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:25+0300

2021-12-14T11:25+0300

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türkiye

izmir

pkk

süleyman soylu

ibb

izmir büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

mehmet barlas

ekrem imamoğlu

tunç soyer

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Barlas, Sabah gazetesinde yer alan yazısında, "Muhalefet teröristlerle işbirliği yapıyor" dedi ve "Önceki gün A Haber'deki Canan Barlas'la Gündem programında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne tür işler çevirdiği iyice açıklandı. Artık biliyoruz ki PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok. İstanbul Belediyesi ile İzmir Belediyesi bunlara en önemli mevkileri teslim ediyor. Türkiye'deki merkezi hükümetin yetkilileri bu konuda daha fazla seyirci kalmamalı. Yani eğer sabıkalı bir PKK'lı veya herhangi bir terör örgütü üyesi bir belediyede görev alırsa İçişleri Bakanlığı mutlaka harekete geçmeli ve bu skandala izin vermemeli" dedi.'Gereği mutlaka yapılmalı'Barlas, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, belediye çalışanları hakkında "Gereği yapılmalı" dedi ve şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211213/imamoglu-halk-ekmek-kuyrugundaki-vatandaslarimizin-goruntulerinin-yayinlanmasindan-memnun-degilim-1051736346.html

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izmir, pkk, süleyman soylu, ibb, izmir büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mehmet barlas, ekrem imamoğlu, tunç soyer