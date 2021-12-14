https://tr.sputniknews.com/20211214/borrellin-baslica-basarimiz-belarustan-gocun-durdurulmasi-aciklamasina-zaharovadan-yanit-1051739881.html
Borrell'in 'Başlıca başarımız Belarus’tan göçün durdurulması' açıklamasına Zaharova'dan yanıt
Borrell'in 'Başlıca başarımız Belarus’tan göçün durdurulması' açıklamasına Zaharova'dan yanıt
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Belarus'tan göçün durdurulmasının, Avrupa diplomasisinin 2021'deki 'başlıca başarısı'... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T02:05+0300
2021-12-14T02:05+0300
2021-12-14T02:05+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
belarus
mariya zaharova
avrupa birliği
göç
josep borrell
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "Üçüncü ülkelerden Belarus'a ve Belarus'tan AB'ye göçmen akışlarını durdurmayı başardık… (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko, amacına ulaşamadı. Bugün onun sorunları var. Avrupa dış politika servisiyle birlikte güzel bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.Borrell, AB'nin göçmenlerin vatandaşı olduğu 24 ülkeyle görüştüğünü de sözlerine ekledi.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Borrell’in sözlerini değerlendirdi.Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Öyleyse Avrupa diplomasisinin işleri ne kadar içler acısı. Başınız sağolsun" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/lukasenko-bati-rakiplerini-sistematik-bir-sekilde-ortadan-kaldirmayi-amacliyor-1051649644.html
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Borrell'in 'Başlıca başarımız Belarus’tan göçün durdurulması' açıklamasına Zaharova'dan yanıt
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Belarus'tan göçün durdurulmasının, Avrupa diplomasisinin 2021'deki 'başlıca başarısı' olduğunu öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise, bu 'başarıdan' ötürü AB'ye taziye mesajı verdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "Üçüncü ülkelerden Belarus'a ve Belarus'tan AB'ye göçmen akışlarını durdurmayı başardık… (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko, amacına ulaşamadı. Bugün onun sorunları var. Avrupa dış politika servisiyle birlikte güzel bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.
Borrell, AB'nin göçmenlerin vatandaşı olduğu 24 ülkeyle görüştüğünü de sözlerine ekledi.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Borrell’in sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, "Öyleyse Avrupa diplomasisinin işleri ne kadar içler acısı. Başınız sağolsun" dedi.