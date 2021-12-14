https://tr.sputniknews.com/20211214/chp-lideri-kilicdaroglu-kendi-icinde-barisik-bir-turkiyeyi-ayaga-kaldiracagiz-1051764249.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti 7'de 70'e içimize sindirdiğimiz zaman kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız”... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T19:23+0300

2021-12-14T19:23+0300

2021-12-14T19:23+0300

türkiye

istanbul

chp

kemal kılıçdaroğlu

kadıköy

belediye

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İstanbul Kadıköy’de, içerisinde çok amaçlı bölünebilir salon, 340 seyirci kapasiteli black box sahne, prova odası, teknik alanları ile çok yönlü hizmete sunulan Alan Kadıköy Tiyatro Binası ve pandemi nedeniyle açılışı gerçekleştirilmeyen çok sayıda projenin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Toplu açılış programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı. Program kapsamında açılışı gerçekleştirilen çok sayıda projenin hizmet alanı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın sunumuyla aktarıldı.Kent ile kırsal uyumuna değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey, İstanbul Belediye Başkanı olarak büyük bir sorumluluk üstlendi. CHP'li belediyelerin ihmal edildiğini biliyoruz ama Sayın İmamoğlu, belediyeler arasında ayrım yapmaksızın bütün İstanbul'a hizmet veren bir anlayış getirdi. Biz, vatandaşlar arasında ayrım yapmayan, herkesi kucaklamayı eski başkanlarımızdan öğrendik. İsteriz ki İstanbul'un 39 ilçesi de Kadıköy gibi Beşiktaş gibi Sarıyer gibi olabilsin" dedi.Kırsaldan kentlere yoğun bir göç yaşandığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu nedenle kent ile kırsaldan gelenler arasında bir uyum sağlamamız lazım. İki kültür iklimini harmanlamak belediye başkanlarımızın görevi. Bunları hep birlikte aşacağız. Asla umutsuz olmadım. 450 kilometrelik hak hukuk adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi. Hakkı hukuku ve adaleti 7'de 70'e içimize sindirdiğimiz zaman kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211214/kilicdaroglundan-asgari-ucret-aciklamasi-384-dolarin-karsiligi-olan-turk-lirasini-versinler-1051763405.html

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istanbul, chp, kemal kılıçdaroğlu, kadıköy, belediye