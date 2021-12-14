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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı.
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuruyla 384 dolar. Diyorlar ya 'Türkiye şaha kalktı, şöyle büyüdü, böyle büyüdü, Türkiye şunu yaptı, bunu yaptı herkesin durumu çok iyi.' Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, WOW Convention Center'da düzenlenen Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başta anayasa olmak üzere, yasaların ön gördüğü kurallar içinde bugüne kadar yapılmayanları yapmak istediklerini söyledi. Bu sorumluluğun bilincinde çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nın aileyi destekleyen, aileyi önceleyen bir sigorta dalı olduğunu ifade etti.
Anayasa maddelerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu, devletin anne ve çocuklarının korunması, aile planlamasının uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. İşin özü de budur zaten. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Devlet dediğimiz kurum acaba anayasanın öngördüğü bu kuralı ne ölçüde yerine getirdi? Milyonlarca işsizimiz var. Belki sizlerin ailelerinde de çok sayıda işsiz var. Ailelerinde olmasa bile komşularınızda vardır. Akrabalarınızda, yakınlarınızda vardır, dostlarınızda vardır, milyonlarca... Pazar atıklarından beslenen yüzbinler var. Atıkları toplayanların da ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz görüyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını alıp evine götüren yüzbinlerce kadın var. Bir başka ülkeden söz etmiyoruz biz, 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyoruz."
Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemek için gerekli tedbirleri alması gerektiğinin anayasada yer aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, anayasanın 60. maddesinin de sosyal güvenlik hakkını içerdiğini anlattı. Anayasaya göre herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu kuralın yerine getirilmediğini söyledi.
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 9 sigorta dalını bütün ülkelerin uygulamasının istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunların emeklilik, yaşlılık, analık, hastalık (sağlık), iş kazası ve meslek hastalığı, işsizlik, malullük ve ölüm sigortası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"8'ini saydım. 8'i var Türkiye'de. 9. sigorta dalı, Aile Destekleri Sigortası. Aile Destekleri Sigortası yok. Yani aile desteklenmiyor aslında. Anayasanın ve yasaların öngördüğü kural ihlal ediliyor burada, yerine getirilmiyor burada. 'Uluslararası Çalışma Örgütü bunu kabul etti ya Türkiye ne yaptı?' Tam 50 yıl önce 29 Temmuz 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 sigorta dalını hayata geçireceğine dair kanun çıkardı. Bu uluslararası sözleşmeyi onayladı. 1971. Hangi yıldayız? 2021 bitmek üzere. Bu sigorta dalı uygulanmıyor. Bir önce işsizlik sigortası, yine rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde çıktı. Rahmetli Ecevit başbakanken işsizlik sigortasını çıkardı."
Bu sigortaların 9'unun birden uygulanmasının kişinin doğumundan ölümüne bütün yaşamını güvence altına almak anlamına geldiğini vurgulayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Halkadan birisi yok şu anda. Bir halka olmadığı için büyük aile dramları yaşanıyor" dedi.
Bu eksikliği kendilerinin tamamlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Aile Destekleri Sigortası asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Dolayısıyla Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacaktır. Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek? Hayır. Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. Ailede engelli, yaşlı var mı ailede okula giden kaç çocuk var ve bunlar hangi düzeyde eğitim alıyorlar, ona göre gelirleri belirlenecek. Bazı ailelere asgari ücret güvencesi verilecek, bazı ailelere belki asgari ücretin iki, üç katı yardım yapılacak. Dolayısıyla asgari ücret tutarında yardım yapılacak değil, ailenin durumuna pozisyonuna göre en az asgari ücret olmak üzere ailelere destek yapılacak, mali destek sağlanacak. Örneğin ailede engelli çocuk var veya bir yaşlı var ve anne o yaşlıya bakmak zorunda. Aile Destekleri Sigortası o kadının, yani engelli çocuğuna bakan ya da yaşlıya bakan kadının sosyal güvenliğini sağlayacak ve o kadının sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecek. O kadın evde çocuğuna bakarken emeklilik hakkını kazanacak."
'Her ailede asgari bir sigortalı olacak'
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman, bu ailelerin çocuklarına işe girmede öncelik tanınacağını söyledi. Fakir ailelerin çocuklarına sahip çıkacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Her ailede asgari bir sigortalı olacak, sigortasız hiçbir aile olmayacak. Ana hedefimiz bu. Sürekli yardım almak değil, çalışmak, alın teri dökmek, üretmek, kazanmak, eve huzur içinde dönmek, ana hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.
'Bütün yardımları tek elde toplayacağız'
Aile Destekleri Sigortası Kurumu kuracaklarını ve bu kurumun sadece ailelere bakacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Bütün yardımları tek elde toplayacağız. İsrafı önleyeceğiz. Uygulamadaki keyfiliğe tamamen son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz. Yani kendini bilmez politikacıların, kendini bilmez insanların fakirleri sıraya dizip onlara yardım yapıp, televizyon kanallarında çekip kendi vicdanlarını rahatlatan uygulamalarına son vereceğiz. İnancımızda da felsefemizde de temel bir kural var, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, bir ailenin fakir olduğunu kimse bilmeyecek. Yardım ailede kadının banka hesabına, Aile Destekleri Sigortası Kurumu tarafından ailede kadının banka hesabına açılacak ve para oraya yatacak. Kadın işçi gibi, memur gibi, emekli gibi her ay gidecek aylığını çekecek, oradan çoluğunun çocuğunun rızkını sağlayacak. Dolayısıyla onun yoksul olduğunu, fakir olduğunu sosyal devletten başka kimse bilmeyecek. Yoksulluğun afişe edilmesini asla kabul etmeyiz. Her insanın bir onuru vardır. Eğer bir devlette yoksul varsa fakir varsa sorumlusu o devleti yönetenlerdir, kadın da veya erkekte değildir, devleti yönetenlerde sorumluluk vardır."
Yardım alacak ailelerin kurulacak kurum tarafından sosyal hizmet uzmanları ve sosyologların yapacağı incelemelerin ardından belirleneceğini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, ödenecek rakamın evde bakıma muhtaç yaşlı, çocuk veya engelli olup olmadığına göre değişeceğini dile getirdi.
Aile Destekleri Sigortası çıktığında, halen engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşı alanların aylıklarının kesilmeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir aylık kesilmeyecek tam tersine iyileştirilecek. Ne diyorlardı yerel seçimlerde, 'Sakın CHP'ye oy vermeyin, oy verirseniz yardımlarınız kesilir.' Hiçbir şey olmadı tam tersine onların yaptığı sosyal yardımlardan iki kat, üç kat fazla sosyal yardım yaptık ve kimsenin de haberi olmadı" diye konuştu.
'Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak'
Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası kapsamında çocukların eğitim harcamalarının karşılanacağını, bu çocuklara burs verileceğini ve ücretsiz olarak yurtlarda kalmalarının sağlanacağını ifade etti.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Zenginin çocuğuyla fakirin çocuğu aynı fırsatlardan yararlanabilmeli, bunu da devlet sağlayacak, yani biz sağlayacağız, yani Cumhuriyet Halk Partisi sağlayacak" dedi.
Yoksul olup tek başına yaşayan kişilerin de Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, herkesin gelir güvencesi olacağını söyledi. Bu sigortanın boşanmaları halinde çocuklarını alıp evden ayrılan kadınlara da yardımcı olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası o kadına ev bulacak, eşyalarını alacak, evlatlarıyla huzur içinde yaşamasını sağlayacak. Hiç kimseye muhtaç etmeyecek" diye konuştu.
"1971 yılında uygulaması taahhüt edilen Aile Destekleri Sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı?" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek istediler. 'Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver. Ben sana patates vereyim, sen bana oy ver. Ben sana makarna vereyim sen bana oy ver.' Biz yani Cumhuriyet Halk Partisi, yani sosyal devleti savunan, yani sosyal demokrat olan bir partinin genel başkanı olarak ifade edeyim, biz yoksullara yardım yaparken onun kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayacağız, o insanın sorunu var, o sorunu çözmeye talibiz ve çözeceğiz, inançla kararlılıkla çözeceğiz. Biz yoksulluğu idare etmek için değil, bu bereketli topraklarda yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz ve bunu yapacağız."
'Harcamalar devletin bütçesinden sağlanacak'
Aile Destekleri Sigortası'nda ailelerin herhangi bir prim yatırmayacağını, aksine yaşlı, engelli, çocuk ve çalışan sayısına göre aileye belli bir destek verileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, harcamaların tamamının devletin bütçesinden sağlanacağını bildirdi.
Bu çalışmayı karşılayacak kaynağın da olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"'Bunu yapacak devlette para var mı?' Şunu söyleyeyim: Beşli çeteye gelince para var, fakir fukaraya gelince para yok. Biz sosyal devleti savunuyoruz. Sosyal devlet, fakirin fukaranın yanında olan devlet demektir. Bütün dünyadaki tanımı da budur. Biz sosyal demokratız. Fakirden fukaradan yanayız. Gelirlerin eşit dağıtılmasından yanayız, huzurdan yanayız, bereketten yanayız, üretimden yanayız. Dolayısıyla eğer toplumda bir aileye yardım yapılacaksa yardıma muhtaç olan aileye devletin yardım yapması zaten onun görevidir. Anayasada 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir' der. Sosyal hukuk devletiysen fakire fukaraya yardım edeceksin. Kaynakların kullanımı siyasi tercihtir. Bütçedeki kaynakların kullanımı bir siyasi tercihtir, tercihi beşli çeteden yana kullanıyorlar, biz tercihi halktan yana kullanacağız, hedefimiz bu."
Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 1921 yılında, Cumhuriyet'in ilanından çok önce kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü hatırlattı.
Aynı felsefenin halka anlatılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin ana hedefimiz bu. Bunu yaparken yani insanımızı sahiplenirken onun inancına bakmayacağız. Allah ile kulun arasına girmeyeceğiz böyle bir yetkimiz yok. Onun kimliğine bakmayacağız, onun kimliği onun şerefidir. Onun yaşam tarzına bakmayacağız. O cumhuriyetin, sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç kimse kendisini bu topraklarda sahipsiz hissetmeyecek" şeklinde konuştu.
Salonu dolduran partili kadınlardan her yoksul aileyle ilgilenmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, aile bireylerine umut aşılamalarını istedi.
Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Önümüzdeki süreç içinde bir gıda krizinin çıkacağını da çok iyi biliyorum. Yönetemediklerini de çok iyi biliyorum. Fakir fukaranın tükettiği ekmeğe yapılan zam bile Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Aslında Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Adı üstünde asgari ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret bu. Bu yılın başında, yani 2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuruyla 384 dolar. Diyorlar ya 'Türkiye şaha kalktı, şöyle büyüdü, böyle büyüdü, Türkiye şunu yaptı, bunu yaptı herkesin durumu çok iyi.' Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler."
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından salonda bulunan Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarından gelen partili kadınlarla fotoğraf çektirdi.