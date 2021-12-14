https://tr.sputniknews.com/20211214/kilicdaroglundan-asgari-ucret-aciklamasi-384-dolarin-karsiligi-olan-turk-lirasini-versinler-1051763405.html

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2 bin 825 liraydı. O günkü dolar kuruyla 384 dolar. Diyorlar ya 'Türkiye şaha kalktı, şöyle... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T19:04+0300

2021-12-14T19:04+0300

2021-12-14T19:04+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, WOW Convention Center'da düzenlenen Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başta anayasa olmak üzere, yasaların ön gördüğü kurallar içinde bugüne kadar yapılmayanları yapmak istediklerini söyledi. Bu sorumluluğun bilincinde çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nın aileyi destekleyen, aileyi önceleyen bir sigorta dalı olduğunu ifade etti.Anayasa maddelerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu, devletin anne ve çocuklarının korunması, aile planlamasının uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:Devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemek için gerekli tedbirleri alması gerektiğinin anayasada yer aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, anayasanın 60. maddesinin de sosyal güvenlik hakkını içerdiğini anlattı. Anayasaya göre herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bu kuralın yerine getirilmediğini söyledi.Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 9 sigorta dalını bütün ülkelerin uygulamasının istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunların emeklilik, yaşlılık, analık, hastalık (sağlık), iş kazası ve meslek hastalığı, işsizlik, malullük ve ölüm sigortası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu sigortaların 9'unun birden uygulanmasının kişinin doğumundan ölümüne bütün yaşamını güvence altına almak anlamına geldiğini vurgulayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Halkadan birisi yok şu anda. Bir halka olmadığı için büyük aile dramları yaşanıyor" dedi.Bu eksikliği kendilerinin tamamlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şu bilgileri paylaştı:'Her ailede asgari bir sigortalı olacak'CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası Yasası çıktığı zaman, bu ailelerin çocuklarına işe girmede öncelik tanınacağını söyledi. Fakir ailelerin çocuklarına sahip çıkacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Her ailede asgari bir sigortalı olacak, sigortasız hiçbir aile olmayacak. Ana hedefimiz bu. Sürekli yardım almak değil, çalışmak, alın teri dökmek, üretmek, kazanmak, eve huzur içinde dönmek, ana hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.'Bütün yardımları tek elde toplayacağız'Aile Destekleri Sigortası Kurumu kuracaklarını ve bu kurumun sadece ailelere bakacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Yardım alacak ailelerin kurulacak kurum tarafından sosyal hizmet uzmanları ve sosyologların yapacağı incelemelerin ardından belirleneceğini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, ödenecek rakamın evde bakıma muhtaç yaşlı, çocuk veya engelli olup olmadığına göre değişeceğini dile getirdi.Aile Destekleri Sigortası çıktığında, halen engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşı alanların aylıklarının kesilmeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir aylık kesilmeyecek tam tersine iyileştirilecek. Ne diyorlardı yerel seçimlerde, 'Sakın CHP'ye oy vermeyin, oy verirseniz yardımlarınız kesilir.' Hiçbir şey olmadı tam tersine onların yaptığı sosyal yardımlardan iki kat, üç kat fazla sosyal yardım yaptık ve kimsenin de haberi olmadı" diye konuştu.'Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak'Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası kapsamında çocukların eğitim harcamalarının karşılanacağını, bu çocuklara burs verileceğini ve ücretsiz olarak yurtlarda kalmalarının sağlanacağını ifade etti.Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Zenginin çocuğuyla fakirin çocuğu aynı fırsatlardan yararlanabilmeli, bunu da devlet sağlayacak, yani biz sağlayacağız, yani Cumhuriyet Halk Partisi sağlayacak" dedi.Yoksul olup tek başına yaşayan kişilerin de Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, herkesin gelir güvencesi olacağını söyledi. Bu sigortanın boşanmaları halinde çocuklarını alıp evden ayrılan kadınlara da yardımcı olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası o kadına ev bulacak, eşyalarını alacak, evlatlarıyla huzur içinde yaşamasını sağlayacak. Hiç kimseye muhtaç etmeyecek" diye konuştu."1971 yılında uygulaması taahhüt edilen Aile Destekleri Sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı?" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Harcamalar devletin bütçesinden sağlanacak'Aile Destekleri Sigortası'nda ailelerin herhangi bir prim yatırmayacağını, aksine yaşlı, engelli, çocuk ve çalışan sayısına göre aileye belli bir destek verileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, harcamaların tamamının devletin bütçesinden sağlanacağını bildirdi.Bu çalışmayı karşılayacak kaynağın da olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 1921 yılında, Cumhuriyet'in ilanından çok önce kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü hatırlattı.Aynı felsefenin halka anlatılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin ana hedefimiz bu. Bunu yaparken yani insanımızı sahiplenirken onun inancına bakmayacağız. Allah ile kulun arasına girmeyeceğiz böyle bir yetkimiz yok. Onun kimliğine bakmayacağız, onun kimliği onun şerefidir. Onun yaşam tarzına bakmayacağız. O cumhuriyetin, sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç kimse kendisini bu topraklarda sahipsiz hissetmeyecek" şeklinde konuştu.Salonu dolduran partili kadınlardan her yoksul aileyle ilgilenmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, aile bireylerine umut aşılamalarını istedi.Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından salonda bulunan Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarından gelen partili kadınlarla fotoğraf çektirdi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, uluslararası çalışma örgütü (ilo)